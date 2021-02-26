Все о транспортном налоге: как начисляется и как платить?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 фев – Sputnik. Транспортный налог введен с 1 января 2021 года, исчисляться он будет с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек срок действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, за выдачу которого была уплачена государственная пошлина, сообщает МНС.

Ситуацию ведомство разобрало на конкретном примере: "Допустим, гражданин уплатил государственную пошлину и получил разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении в июне 2020 года. Срок действия разрешения истекает 30.06.2021. Соответственно, транспортное средство гражданина будет освобождено от транспортного налога на период срока действия разрешения, а именно, с 1 января по 30 июня 2021 года".

Сколько нужно будет заплатить?

Размер транспортного налога зависит от разрешенной максимальной массы автомобиля. Меньше всех будут платить владельцы "легковушек", вес которых до 1,5 тонны: на данный момент это 61 рубль. Если авто весит от 1,5 до 1,75 тонны, заплатить нужно будет 81 рубль, от 1,75 до 2 тонн – 102 рубля, от 2 до 2,25 тонны – 122 рубля, от 2,25 до 2,5 тонны – 142 рубля, от 2,5 до 3 тонн – 162 рубля, более 3 тонн – 223 рубля. За мотоцикл плата составит 41 рубль.

"Платить транспортный налог нужно будет один раз в год. Извещения из налоговой инспекции автовладельцы-физлица будут получать до 1 сентября. На уплату взноса дают полтора месяца – не позднее 15 ноября", - пояснили в МНС.

Гражданам, которые не прошли техосмотр до 1 января 2021, необходимо будет внести авансовый платеж – 1 базовую величину (с 1 января – 29 рублей) за каждое транспортное средство. Сделать это нужно до 15 декабря текущего года. Что касается прицепов, мотоциклов, сумма аванса составит 20 рублей. Доплату налога необходимо будет произвести до 15 ноября 2022 года после получения извещения налогового органа.

Что делать с автохламом?

Что касается транспортных средств, непригодных для эксплуатации, их владельцам для получения освобождения от уплаты транспортного налога необходимо снять "авто" с учета в ГАИ МДВ до 1 июля 2021 года.

"Исчисление транспортного налога для таких автовладельцев будет прекращаться с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором транспортное средство было снято с учета", - рассказали в МНС.

Если транспортное средство продали, то для нового владельца налог будет исчисляться с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произведена государственная регистрация автомобиля или мотоцикла.

Кто освобожден от уплаты транспортного налога?

В Налоговом кодексе предусмотрен широкий перечень категорий плательщиков, с которых не будет взиматься транспортный налог. Так, платить не придется водителям, чьи авто выбыли из их собственности в результате противоправных действий – угона или кражи.

Такая же ситуация с транспортными средствами, которые используются для оказания медицинской помощи, в том числе "скорыми".

Освобождаются от уплаты госорганы, суды, органы прокуратуры, войска и воинские формирования, а также организации, включенные в перечень тех, что выполняют перевозки транспортом общего пользования.

"Объектом налогообложения транспортным налогом не являются транспортные средства, выпущенные до 1 января 1992 года, а также те авто, на которые нет сведений о дате выпуска", - уточнили в МНС.

Владельцам электромобилей тоже пока не нужно платить этот вид налога.

Не будет производиться исчисление и в отношении транспортных средств, которые используют для оказания медпомощи, соцобслуживания. К примеру, на авто с надписью: "Социальная служба" или машины, специально оборудованные для использования инвалидами.

Предусмотрены ли льготы?

Ветераны, инвалиды I или II группы, пенсионеры получают 50-процентную скидку от полной налоговой ставки. На 25% меньше заплатят инвалиды III группы. Скидку дадут при наличии у плательщика (льготника) действительного водительского удостоверения соответствующей категории.

За гражданами сохранено право обращаться в местные органы власти с просьбой снизить налог или освободить от его уплаты, если они находятся в трудной жизненной ситуации.

Более подробную информацию по вопросам налогообложения можно получить в телефонной справочной системе налоговых органов по телефону (017) 229 79 79 или 189 (стационарная сеть).

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