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Зимняя рыбалка в оттепель: понаблюдали за рыбаками под Минском

26.02.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ОСВОД предупреждает: выход на лед запрещен, и приводит данные замеров в районе спасательных станций. Но рыбаки уверяют, что ведут себя аккуратно. Один из собеседников Sputnik Вячеслав Григорьевич еще сегодня утром бурил лунку и рассказывает, что лед еще достаточно прочный - от  30 до 40 сантиметров.

На лед он вышел рано утром. Несколько бутербродов или апельсин, чтобы подкрепиться - такой провиант нужно взять с собой. А к обеду у Вячеслава Григорьевича уже было три окуня и немного мелочи - можно собираться в обратный путь, домой, рыбачить долго он сегодня не планировал.

Мужчина говорит, что его другу на льду повезло больше, и тот остался рыбачить. Именно по совету друга Вячеслав Григорьевич пришел к Дроздам - раньше рыбачил в других местах.

© Photo : Рыбалка в Гродно | Гродненская область
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Вячеслав Григорьевич любит не только зимнюю, но и летнюю рыбалку, так что когда лед сойдет, продолжит ходить на водоемы. Дома его увлечение поддерживают, но на лед не просятся - мужчина говорит, что сын предпочитает охоту, так что охотиться за окунями приходится или с друзьями, или в одиночку.

Sputnik призывает рыбаков быть аккуратными, сверяться с данными ОСВОД, оценивая толщину льда, не рисковать собой даже ради любимого хобби. Ведь скоро весна, а значит, снова рыбалка, пусть уже и без лунок.

А пока мы понаблюдали за увлеченными рыбаками с высоты.

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Теги: Гродно
 
 
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Пока минчане радуются весне и оттепели, рыбаки продолжают выходить на лед и уверяют - он еще очень даже прочный.
 
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