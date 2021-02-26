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Зимняя рыбалка в оттепель: понаблюдали за рыбаками под Минском
26.02.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ОСВОД предупреждает: выход на лед запрещен, и приводит данные замеров в районе спасательных станций. Но рыбаки уверяют, что ведут себя аккуратно. Один из собеседников Sputnik Вячеслав Григорьевич еще сегодня утром бурил лунку и рассказывает, что лед еще достаточно прочный - от 30 до 40 сантиметров.
На лед он вышел рано утром. Несколько бутербродов или апельсин, чтобы подкрепиться - такой провиант нужно взять с собой. А к обеду у Вячеслава Григорьевича уже было три окуня и немного мелочи - можно собираться в обратный путь, домой, рыбачить долго он сегодня не планировал.
Мужчина говорит, что его другу на льду повезло больше, и тот остался рыбачить. Именно по совету друга Вячеслав Григорьевич пришел к Дроздам - раньше рыбачил в других местах.
Вячеслав Григорьевич любит не только зимнюю, но и летнюю рыбалку, так что когда лед сойдет, продолжит ходить на водоемы. Дома его увлечение поддерживают, но на лед не просятся - мужчина говорит, что сын предпочитает охоту, так что охотиться за окунями приходится или с друзьями, или в одиночку.
Sputnik призывает рыбаков быть аккуратными, сверяться с данными ОСВОД, оценивая толщину льда, не рисковать собой даже ради любимого хобби. Ведь скоро весна, а значит, снова рыбалка, пусть уже и без лунок.
А пока мы понаблюдали за увлеченными рыбаками с высоты.
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Пока минчане радуются весне и оттепели, рыбаки продолжают выходить на лед и уверяют - он еще очень даже прочный.
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