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Свой кусочек Беловежской пущи. На торги выставлены четыре участка в деревнях в Национальном парке

26.02.2021 15:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Редкий белорус не мечтает о домике за городом. Земельные аукционы, объявления от собственников — задавшийся целью человек мониторит все площадки в поисках лучшего варианта. Наделы смотрят, как правило, вблизи города своего проживания, но бывают и исключения, если место уж очень хорошее. 18 марта состоится аукцион по продаже сразу четырех участков, расположенных не где-нибудь, а в деревнях в Беловежской пуще.

Два из четырех предлагаемых участков отягощены незавершенным строительством (правильнее будет сказать — неначатым, так как степень готовности объектов равна 5%), еще два — чисты и нетронуты. Участки предназначены для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов.

Итак, что и за сколько выставили на аукцион? В агрогородке Каменюки, являющемся центром одноименного сельсовета и насчитывающем более тысячи жителей, предлагается участок площадью 25 соток. Точный адрес — улица Каменюкская, 43: не лишним будет съездить посмотреть, так как именно на этом участке находится незаконсервированный жилой дом наружной площадью 91 «квадрат» с готовностью всего 5%. Из дополнительной информации: в агрогородке есть АЗС, отделения банка и почты, школа, амбулатория, другая базовая инфраструктура, а к участку подведены газ и электричество. Начальная цена лота: 11 367,70 руб.

Свой кусочек Беловежской пущи. На торги выставлены четыре участка в деревнях в Национальном парке

В деревне Абрамово, спрятавшейся посреди густого леса, предлагают сразу два участка (№6 и 7А). Что можно сказать о первом — 17,24 сотки, присутствует 5-процентная «незавершенка», которая должна была стать домом площадью 70 квадратных метров. Электричество есть, газа нет. Начальная цена — 1592,88 руб.

Свой кусочек Беловежской пущи. На торги выставлены четыре участка в деревнях в Национальном парке

Во втором случае ситуация веселее: 24,09 сотки и никаких тебе строительных приветов от прошлых хозяев. По сетям-коммуникациям все то же самое, что и на соседнем участке. Да, надел неправильной формы, зато прямо «на берегу» Беловежской пущи. Сказка, не иначе. На торги земля выходит с начальной ценой 853,54 руб. Выглядит очень привлекательно.

Свой кусочек Беловежской пущи. На торги выставлены четыре участка в деревнях в Национальном парке

Последний вариант расположен в деревне Маковище, 35А. Участок площадью 17,17 сотки выставлен с начальной ценой 978,69 руб. Есть электричество и газ. Не у кромки леса, но тоже отличный вариант.

Свой кусочек Беловежской пущи. На торги выставлены четыре участка в деревнях в Национальном парке

Прием заявлений на участие в аукционе только до 16:00 12 марта в КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью» (Брест, Ленина, 50-23). Консультации по тел. 8 (0162) 53-81-92, 29-09-45.


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Теги: Брест
 
 
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Редкий белорус не мечтает о домике за городом. Земельные аукционы, объявления от собственников — задавшийся целью человек мониторит все площадки в поисках...
 
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