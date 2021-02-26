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Криптобиржа видит угрозу при раскрытии личности создателя биткоина
Источник материала: Onliner
Крупная криптобиржа Coinbase
Биткоин в 2008 году создал человек под псевдонимом Сатоши Накамото. Кто это — доподлинно неизвестно по сей день. Предположительно, он оставил себе 1,1 миллиона биткоинов — по нынешнему курсу это около 55 миллиардов долларов.
В Coinbase полагают, что раскрытие реального имени Накамото может привести к сильнейшим колебаниям рынка и поэтому лучший вариант — оставить личность в тайне.
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