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Криптобиржа видит угрозу при раскрытии личности создателя биткоина

26.02.2021 15:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Крупная криптобиржа Coinbase подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам документы на публичное размещение акций. Помимо прочей информации, в материалах указаны возможные риски для компании. Среди них — раскрытие личности создателя биткоина.

Биткоин в 2008 году создал человек под псевдонимом Сатоши Накамото. Кто это — доподлинно неизвестно по сей день. Предположительно, он оставил себе 1,1 миллиона биткоинов — по нынешнему курсу это около 55 миллиардов долларов.

В Coinbase полагают, что раскрытие реального имени Накамото может привести к сильнейшим колебаниям рынка и поэтому лучший вариант — оставить личность в тайне.

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Крупная криптобиржа Coinbase подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам документы на публичное размещение акций. Помимо прочей информации, в материалах указаны...
 
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