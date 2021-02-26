В метро перестали объявлять станции на английском. А потом передумали

Минчане всполошились в соцсетях: в вагонах метро перестали объявлять станции на английском языке. Кто-то заметил это вчера, кто-то — сегодня. Тут же появились шутки вроде такой: «Из Беларуси уехал последний иностранец?».





TUT.BY в Минском метрополитене. Изменения были в рамках теста, объяснилив Минском метрополитене.





— Иностранный язык в метро используется только в поездах при объявлении остановок. Сначала пускают сообщение на белорусском, потом — на английском. Но пассажиры обращались с просьбами объявлять станции на двух государственных, отказавшись от иностранного. Мы решили протестировать такие форматы: сначала просто белорусский, а потом и такой — русский плюс белорусский.





Технологически пускать по очереди объявления на трех языках не выходит — это занимает слишком много времени.





— Поезд на станции стоит около 20 секунд, из них 15 занимает озвучка объявлений на двух языках. На третьем озвучить просто не успеваем. К машинистам есть требования: закрывать двери состава и ехать можно только после озвучки объявлений. Потому что у пассажира должна быть возможность осознать, где он находится, и, например, успеть выйти из вагона.





В метрополитене видят, что на отсутствие английского в вагонах люди отреагировали очень чутко.





— Пока вернули, как было: белорусский плюс английский. Посмотрим, как будет дальше. Сколько людей, столько мнений, — говорят в метро.



