Когда убежавшие от режима начнут продавать свои квартиры по дешевке?

На днях у меня в частной беседе спросили: так что, столько народу из страны уехало, когда их квартиры в продаже появятся по дешевке? Потом, чуть иначе сформулированный, этот вопрос задал еще один человек. И еще.





Я не риэлтер, но агенты по недвижимости тоже с этим сталкиваются. В обсуждении темы на Facebook поделились: «У меня это спрашивают постоянно. Интересанты надеются на это и ждут…Только что был звонок: «Мне нужна квартира по самой выгодной цене, чтобы могла максимально дорого сдавать. Ведь убегают же, сбрасывают за бесценок, вот мне такая и нужна».





И эти интересующиеся жильем политэмигрантов – не ябатьки, не силовики, не чиновники. Обычные граждане: предприниматели, работники творческой и банковской сферы, менеджеры среднего звена. Хотя наверняка запрос зреет и в среде сторонников власти, просто пока не озвучен.





Мораль? Не до нее. Эти люди рассчитывают, что будут жить в Беларуси несмотря ни на что. Что их не посадят, потому что флагов не вывешивают, на митинги не ходят, а за мыслепреступление карать всех не будут – ресурсов не хватит.





Ну а потом, через год-два-пять все наладится. Или ишак сдохнет, или султан, но жизнь пойдет своим чередом и станет не хуже, чем было. А выживать и приспосабливаться они умеют. И вообще «жить-то надо».





Лично я не склонна осуждать этих людей и присоединяться к хору негодующих. Вижу плюс в их позиции: они все-таки верят в победу законности и здравого смысла, в то, что тут можно будет жить, пусть и в отдаленной перспективе.





Ну и верят в очень дешевые квартиры. Насколько дешевые? Вряд ли как в Донецке, где с началом войны квартиры упали в цене среднем в 3-4 раза.





Даже самые смелые и оптимистично настроенные понимают, что не увидят в центре Минска квартиры по 500 долларов за квадратный метр. А вот метр по тысяче в жилье комфорт-класса им кажется вполне реальным и привлекательным.





Оперируют цифрами – около 40 тысяч человек осели на данный момент в Польше, Литве, Украине. Эта весна, возможно, даст еще одну волну политических беженцев. Значит – должны же появится эти предложения, еще и перебирать можно будет?





Для ждущих "эмигрантского" жилья в престижных локациях срочно и по тысяче плохая новость . Его практически нет и точно в этом году не появится.





Во-первых, не все люди, бежавшие из страны ради собственной безопасности, – собственники какого-либо жилья. Во-вторых, политические эмигранты, в большинстве своем, планируют вернуться. А зачем продавать квартиру, если планируешь возвращаться?





Времени на принятие решения о продаже нужно не мало. И примут его люди только, если найдут себя в новой стране, а тут за это время ситуация не улучшится. Сколько нужно для «укоренения» на чужбине? Год, два, пять?





Кроме того, те, кто решит остаться в Польше, Литве, Чехии, Украине в большинстве своем не круглые сироты – они поручат продажу своим родным, оставшимся в Беларуси. А родные не спешат и не видят смысла демпинговать.





И на следующую волну эмигрантов я бы тоже не советовала рассчитывать.





Люди, которые все еще размышляют над эмиграцией, пока видят: даже если срочно продашь квартиру, не факт, что вывезешь деньги. Как вывозить? Где гарантии, что деньги, даже задекларированные, не отберут в аэропорту, а тебя не отправят на сутки за пикетирование, сопротивление – да хоть за то, что нашли фото в соцсетях с национальным флагом?





Да, это не законно, но в Беларуси ж «иногда не до законов». Потенциальные политэмигранты это понимают лучше других.





В общем, самое простое решение для людей, которые уехали или собираются уехать – или законсервировать квартиру и дистанционно оплачивать коммуналку, или сдать ее знакомым за оплату коммуналки и символическую доплату.





Сложнее владельцам домов. Частные дома без присмотра катастрофически быстро ветшают. И тут либо нужно искать тех, кто поживет в доме на условиях аренды или хотя бы ухода за имуществом, либо продавать.





Но продавать, опять же, могут по гендоверенности и родственники, и агентства недвижимости – так что и тут не стоит ждать особняков по цене хрущевки. По крайней мере, мне такие объявления в базах еще не попадались. Максимальный дисконт – 15% от рыночной цены прошлого года. На падающем рынке это вообще ни о чем не говорит.





Еще одно объяснение отсутствия мегаскидок на квартиры уехавших – это то, что раз человек решил что-то продавать тут, значит планирует что-то покупать там. А цены в ЕС, да даже и в Украине, на жилье одних и тех же качеств, нынче выше наших.





В общем, рассчитывать на очень дешевое «оставленное» жилье не стоит. Цены у всех категорий продавцов будут снижаться скорее из-за экономических факторов, в одинаковом темпе.





Правда, никто пока не может предсказать, в каком.



