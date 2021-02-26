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Адвокат Бабарико: Ничто не сломило волю человека, он остается свободным даже в тюрьме
Источник материала: Партизан
Адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский посетил сегодня в СИЗО своего подзащитного.
"Сегодня, 26.02.2021, посетил Виктора Дмитриевича в СИЗО КГБ (в Минске). Оказалось, что ему даже не объявляли про перерыв в суде.
Узнав о причинах перерыва, он тоже удивился - почему не задействованы запасной судья или народный заседатель, которые объявлены были в первый день заседания.
Еще поговорили про конспирологию и информационные вбросы, посмеялись (видимо, имеется ввиду появившаяся после переговоров Лукашенко с Путиным и перерыва в процессе информация о том, что Бабарико отпустили под домашний арест - прим. БП)
Виктор Дмитриевич отлично держится. Ни пропаганда, ни сфабрикованные обвинения, ни арест сына и близких людей, ни угроза изъятия имущества, ни восемь месяцев заключения - ничто не сломило волю человека, он остается свободным даже в тюрьме, с ясным умом и верой в добро", - сообщил Лаевский.
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Адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский посетил сегодня в СИЗО своего подзащитного.
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