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Адвокат Бабарико: Ничто не сломило волю человека, он остается свободным даже в тюрьме

26.02.2021 15:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский посетил сегодня в СИЗО своего подзащитного.

Адвокат Бабарико: Ничто не сломило волю человека, он остается свободным даже в тюрьме
"Сегодня, 26.02.2021, посетил Виктора Дмитриевича в СИЗО КГБ (в Минске). Оказалось, что ему даже не объявляли про перерыв в суде. 

Узнав о причинах перерыва, он тоже удивился - почему не задействованы запасной судья или народный заседатель, которые объявлены были в первый день заседания. 

Еще поговорили про конспирологию и информационные вбросы, посмеялись (видимо, имеется ввиду появившаяся после переговоров Лукашенко с Путиным и перерыва  в процессе информация о том, что Бабарико отпустили под домашний арест - прим. БП)

Виктор Дмитриевич отлично держится. Ни пропаганда, ни сфабрикованные обвинения, ни арест сына и близких людей, ни угроза изъятия имущества, ни восемь месяцев заключения - ничто не сломило волю человека, он остается свободным даже в тюрьме, с ясным умом и верой в добро", - сообщил Лаевский.
 
Теги: Минск
 
 
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Адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский посетил сегодня в СИЗО своего подзащитного.
 
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