|
США готовы признать Координационный совет легитимным институтом для переговоров о передаче власти
Источник материала: Партизан
Соответствующую резолюцию принял Комитет по международным отношениям Палаты представителей
Комитет по международным отношениям Палаты представителей одобрил проект резолюции, который признает Координационный совет белорусской оппозиции легитимным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти.
Комитет также заявил, что прошедшие в августе президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными, и поэтому Конгресс США «не признает объявленные правительством результаты, а Александра Лукашенко – законным президентом Беларуси».
Документ, требующий одобрения Палаты представителей в полном составе, призывает к продолжению сотрудничества между Соединенными Штатами и их трансатлантическими союзниками «в поисках путей поддержки демократического движения в Беларуси».
Резолюция также призывает к принятию дальнейших адресных санкций в координации с Европейским союзом, Соединенным Королевством, Канадой и другими союзниками и партнерами.
Согласно документу, санкции должны быть обращены против белорусских официальных лиц, «совершавших нарушения прав человека и участвовавших в действиях, которые привели к фальсификации результатов выборов 9 августа 2020 года».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соответствующую резолюцию принял Комитет по международным отношениям Палаты представителей
|
Свежие газеты
Архив (Разное)