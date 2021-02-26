Очереди на техосмотр в Минске – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Некоторые автомобилисты стоят в очередях на техосмотр с самого утра – и к обеду так и не получил заветную наклейку на лобовое стекло. Откуда такие очереди на техосмотр?

С 1 марта начнет действовать новый Кодекс об административных правонарушениях. И отсутствие ТО у водителей смогут выявлять не только инспекторы ГАИ, но и камеры фотофиксации. Пока не ясно, как это будет реализовано технически, но водители поспешили на станции техобслуживания.

Чтобы не стоять в очереди, на прохождение ТО можно записаться на определенный день и время. Правда, сейчас это не так просто: Sputnik попытался записаться на техосмотр, но место нашлось только 30 марта.

Напоминаем, какие документы нужны для техосмотра: это медицинская справка, водительское удостоверение, технический паспорт, страховое свидетельство, транспортное средство должно быть укомплектовано аптечкой, огнетушителем и знаком аварийной остановки.

Платить за прохождение ТО нужно на диагностической станции или через ЕРИП.