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Очереди на техосмотр в Минске – видео

26.02.2021 15:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Некоторые автомобилисты стоят в очередях на техосмотр с самого утра – и к обеду так и не получил заветную наклейку на лобовое стекло. Откуда такие очереди на техосмотр?

© Sputnik
Техосмотр с 1 марта: как пройти и как будут штрафовать?

С 1 марта начнет действовать новый Кодекс об административных правонарушениях. И отсутствие ТО у водителей смогут выявлять не только инспекторы ГАИ, но и камеры фотофиксации. Пока не ясно, как это будет реализовано технически, но водители поспешили на станции техобслуживания.

Чтобы не стоять в очереди, на прохождение ТО можно записаться на определенный день и время. Правда, сейчас это не так просто: Sputnik попытался записаться на техосмотр, но место нашлось только 30 марта.

Напоминаем, какие документы нужны для техосмотра: это медицинская справка, водительское удостоверение, технический паспорт, страховое свидетельство, транспортное средство должно быть укомплектовано аптечкой, огнетушителем и знаком аварийной остановки.

Платить за прохождение ТО нужно на диагностической станции или через ЕРИП.

 
 
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Техосмотр "отвязали" от уплаты госпошлины с 1 января. Сейчас на ТО в Минске выстроились огромные очереди.
 
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