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Пенсионер с ножом и пистолетом ломился в здание отдела охраны – видео

26.02.2021 15:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

После поступления сообщения о произошедшем в районный центр отправился наряд отдела охраны из Гродно.

Впоследствии выяснилось, что в здание хотел попасть нетрезвый 68-летний гражданин. Позже он рассказал, что накануне употреблял спиртное, а затем поругался с женой. Зачем он отправился к милиции, задержанный пояснить не смог.

В отношении скидельчанина возбудили дело по факту особо злостного хулиганства.

 
Теги: Гродно
 
 
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Пожилой мужчина, вооруженный ножом и пистолетом, хотел проникнуть в Скидельский отдел охраны МВД. Смотрите на видео кадры, снятые на месте происшествия и...
 
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