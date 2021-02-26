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Пенсионер с ножом и пистолетом ломился в здание отдела охраны – видео
26.02.2021 15:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
После поступления сообщения о произошедшем в районный центр отправился наряд отдела охраны из Гродно.
Впоследствии выяснилось, что в здание хотел попасть нетрезвый 68-летний гражданин. Позже он рассказал, что накануне употреблял спиртное, а затем поругался с женой. Зачем он отправился к милиции, задержанный пояснить не смог.
В отношении скидельчанина возбудили дело по факту особо злостного хулиганства.
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Пожилой мужчина, вооруженный ножом и пистолетом, хотел проникнуть в Скидельский отдел охраны МВД. Смотрите на видео кадры, снятые на месте происшествия и...
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