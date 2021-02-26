Пенсионер с ножом и пистолетом ломился в здание отдела охраны – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

После поступления сообщения о произошедшем в районный центр отправился наряд отдела охраны из Гродно.

Впоследствии выяснилось, что в здание хотел попасть нетрезвый 68-летний гражданин. Позже он рассказал, что накануне употреблял спиртное, а затем поругался с женой. Зачем он отправился к милиции, задержанный пояснить не смог.

В отношении скидельчанина возбудили дело по факту особо злостного хулиганства.