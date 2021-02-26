Очистить прибрежную зону, достать из воды мусор. Реку Лошицу будут благоустраивать и в этом году

Источник материала: Onliner

Городскую реку Лошицу продолжат очищать и в этом году, сообщает агентство «Минск-Новости» . «Минским городским комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды поддержаны соответствующие предложения и выделены бюджетные средства, — уточнил директор УП «Зеленстрой Ленинского района г. Минска» Михаил Попов. — Хотим больше внимания уделить участку за мостом, соединяющим ул. Маяковского и Игуменский тракт, чтобы получилась картинка как с противоположной стороны: смотришь на Лошицкий парк — открытая акватория, облагорожена береговая линия. Так что стоит задача максимально очистить прибрежную зону, убрать водоросли, извлечь бытовой мусор. Углублять, расширять этот участок не планируется».

Объект этот сложный, отрезок реки протяженностью 1,8 км извилистый, отметил специалист. Даже с берега можно разглядеть покоящиеся на дне автомобильные шины и старые бытовые приборы. Но главная беда — заторы. Поваленные, в том числе бобрами, деревья собирают плывущий мусор.

— Уберем бобровые запруды — через пару недель появляются новые. Живем в постоянной конкуренции с бобрами, хотя и понимаем: они часть экосистемы, их наличие говорит о чистоте воды, а строительство — их работа. Но если запруды не убирать, из-за них поднимется уровень воды и подтопит территории прилегающего частного сектора в пер. Маяковского, как уже случалось не раз, — обрисовал ситуацию специалист.

Благоустройство зеленой зоны вдоль реки Лошицы на участке между мостом и железнодорожными путями на границе с Октябрьским районом ведется с прошлого года. Озеленителям активно помогают сотрудники администрации Ленинского района во время субботников. Берега реки в основном очищены от дикорастущего кустарника, мусора, вывезены поваленные деревья. Теперь техника (трактора, лебедки) может подъехать непосредственно к воде. Также «зеленстроевцы» вымостили бетонными плитами около 200 м пешеходной дорожки до мостика, расположенного за Червенским рынком, через реку Лошицу и за ним, а в скором времени еще и укрепят его конструкцию.