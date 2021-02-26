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Очистить прибрежную зону, достать из воды мусор. Реку Лошицу будут благоустраивать и в этом году
Источник материала: Onliner
Городскую реку Лошицу продолжат очищать и в этом году, сообщает агентство
Объект этот сложный, отрезок реки протяженностью 1,8 км извилистый, отметил специалист. Даже с берега можно разглядеть покоящиеся на дне автомобильные шины и старые бытовые приборы. Но главная беда — заторы. Поваленные, в том числе бобрами, деревья собирают плывущий мусор.
— Уберем бобровые запруды — через пару недель появляются новые. Живем в постоянной конкуренции с бобрами, хотя и понимаем: они часть экосистемы, их наличие говорит о чистоте воды, а строительство — их работа. Но если запруды не убирать, из-за них поднимется уровень воды и подтопит территории прилегающего частного сектора в пер. Маяковского, как уже случалось не раз, — обрисовал ситуацию специалист.
Благоустройство зеленой зоны вдоль реки Лошицы на участке между мостом и железнодорожными путями на границе с Октябрьским районом ведется с прошлого года. Озеленителям активно помогают сотрудники администрации Ленинского района во время субботников. Берега реки в основном очищены от дикорастущего кустарника, мусора, вывезены поваленные деревья. Теперь техника (трактора, лебедки) может подъехать непосредственно к воде. Также «зеленстроевцы» вымостили бетонными плитами около 200 м пешеходной дорожки до мостика, расположенного за Червенским рынком, через реку Лошицу и за ним, а в скором времени еще и укрепят его конструкцию.
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Городскую реку Лошицу продолжат очищать и в этом году, сообщает агентство «Минск-Новости». «Минским городским комитетом природных ресурсов и охраны окружающей...
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