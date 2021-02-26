Как долго водитель Audi A7 искал место для парковки?

Источник материала: Onliner

Есть шутка: если минчанин покупает машину побольше — это чтобы парковка была везде. Другое дело — Audi A7. Вроде внедорожником этот автомобиль не назовешь, тем не менее водитель выбрал весьма оригинальный способ парковаться. Даже и не скажешь так сразу, где конкретно стоит автомобиль: передние колеса — на тротуаре, задние — на зеленой зоне. Но был ли смысл так изощряться?

Фотографии на нашем форуме разместил пользователь с ником Гуд Трэвел. Он рассказал, что Audi паркуется так во дворах в районе домов 12 и 14 по улице Янки Лучины в Минске.





Как пояснил наш читатель корреспонденту Onliner, дело не в том, хватает ли места для парковки во дворе. Скорее кому-то неинтересно это место искать.

— У нас два таких красавца: эта Audi постоянно так паркуется, еще есть Land Rover, но тот изредка. Остальные как-то находят места, — отметил собеседник.





Обращает на себя внимание даже не то, что Audi припаркован так, как не стоило бы, — этого в минских дворах навалом. Не вполне понятно, зачем было изгаляться и выезжать на зеленую зону, почему, к примеру, было недостаточно занять только тротуар. И то, и другое запрещено Правилами дорожного движения (пункты 143.14 и 143.15 соответственно). Но тротуар, допустим, переживет, а вот размякший во время оттепели газон с такой дополнительной нагрузкой настоящего весеннего солнца может и не дождаться.





Многие говорят о том, что по отношению к таким нарушениям нужна более принципиальная позиция. Сравните: ответственность за нарушение п. 143.15 ПДД (по ст. 18.22 Кодекса об административных правонарушениях) — предупреждение или небольшой штраф — всего 1—2 базовые величины (29 или 58 рубля). Недорого, в общем. А вот за уничтожение газона предусмотрена ответственность по ч. 3 ст. 15.22 Кодекса об административных правонарушениях: «Незаконные удаление, пересадка произрастающей в населенных пунктах древесно-кустарниковой растительности, не входящей в состав лесного фонда, либо повреждение такой растительности или ее уничтожение, либо повреждение или уничтожение цветников, газонов, расположенных в населенных пунктах» влечет наложение штрафа в размере до 50 базовых величин, на индивидуального предпринимателя — от 10 до 200 базовых величин, а на юридическое лицо — от 20 до 300 базовых величин. Почувствуйте разницу.

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