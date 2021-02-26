Источник материала: Tut.by

World of Tanks попала в десятку самых доходных в мире игр для ПК. Об этом пишет dev.by .



Источник: SuperData

Исследовательская компания SuperData опубликовала новый отчет о доходности игровой индустрии.

Как пишет app2top.ru со ссылкой на исследование, в 2021 году геймеры продолжают активно покупать цифровые версии игр. За этот январь пользователи потратили на «цифру» 11,6 миллиарда долларов — на 15% больше, чем год назад.

Выручка от мобильных игр увеличилась на 6% в годовом выражении, продажи цифровых игр для консолей — на 24%. Самый большой рост доходов пришелся на PC-сегмент — 31%.

В топ-10 самых доходных проектов для ПК попала игра World of Tanks компании Wargaming. Она заняла девятое место. В прошлом году игра Wargaming также оказывалась в мировом топ-10.