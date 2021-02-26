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World of Tanks попала в десятку самых доходных в мире игр для ПК
Источник материала: Tut.by
World of Tanks попала в десятку самых доходных в мире игр для ПК. Об этом пишет
Исследовательская компания SuperData
Как
Выручка от мобильных игр увеличилась на 6% в годовом выражении, продажи цифровых игр для консолей — на 24%. Самый большой рост доходов пришелся на PC-сегмент — 31%.
В топ-10 самых доходных проектов для ПК попала игра World of Tanks компании Wargaming. Она заняла девятое место. В прошлом году игра Wargaming также
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Исследовательская компания SuperData опубликовала новый отчёт о доходности игровой индустрии.
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