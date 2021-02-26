Это ящерица, паук или кот? Посмотрите, как домашний питомец ползет по стене

Источник материала: Tut.by

Изобретательность и ловкость некоторых домашних питомцев заслуживает уважения, и герой этого видео не исключение. Коту надоело сидеть на кондиционере и он решил спустится с него, но не спрыгнуть, а пролезть по стене. В комментариях к видео его уже успели сравнить с супергероем и назвали котом-пауком.