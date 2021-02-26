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Это ящерица, паук или кот? Посмотрите, как домашний питомец ползет по стене

26.02.2021 16:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Изобретательность и ловкость некоторых домашних питомцев заслуживает уважения, и герой этого видео не исключение. Коту надоело сидеть на кондиционере и он решил спустится с него, но не спрыгнуть, а пролезть по стене. В комментариях к видео его уже успели сравнить с супергероем и назвали котом-пауком.

 
 
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