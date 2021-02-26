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Курс доллара пополз вверх. Чего ждать от американской валюты в ближайшее время?
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Итак, в феврале 2021 года, который подходит к концу, мы стали свидетелями странных явлений, когда при растущем российском рубле «белка» показывала более чем скромные результаты. Похоже, что жесткая привязка белорусского рубля к российскому сохраняется, но на курсы валют в Беларуси все больше влияют внутренние факторы.
Кроме того, в Беларуси сделан целый ряд шагов, чтобы оградить часть предприятий и население от резких курсовых скачков, что, возможно, говорит о том, что власти готовы к неблагоприятному развитию событий с курсами.
А вы готовы?
26 февраля в Москве курс доллара подскочил на 96,26 копейки, до 74,4373 RUB. Между тем, российские эксперты не исключают, что американская валюта в ближайшее время может уйти вверх, к отметке 76 RUB. Дело в том, что налоговый период в РФ подошел к концу, а нефть находится на максимумах, поэтому обвал курса российской валюты вполне возможен.
Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 26 февраля 2021-го года выглядят следующим образом:
- курс доллара ушел вверх на 0,0037 (+0,14%), до 2,6057 белорусского рубля;
- курс евро снизился на 0,0093 (-0,29%), до 3,1662 белорусского рубля;
- российский рубль стал дешевле на 0,0383 (-1,08%). В итоге, за российскую валюту дают 3,5028 белорусского рубля, за сотню.
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Власти готовы к неблагоприятному развитию событий с курсами.
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