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Курс доллара пополз вверх. Чего ждать от американской валюты в ближайшее время?

26.02.2021 16:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Курс доллара пополз вверх. Чего ждать от американской валюты в ближайшее время?
Иллюстративное фото
Ответ один — ничего хорошего. Но раз уж мы привыкли «играть» на курсах, следует рассказать о некоторых маркерах, на которые следует обратить внимание. Вот только некоторые из них. Первый — связка белорусского и российского рублей не очень-то и работает. Второй — похоже, что финансовые власти Беларуси больше не рассматривают угрозу девальвации, как угрозу.

Итак, в феврале 2021 года, который подходит к концу, мы стали свидетелями странных явлений, когда при растущем российском рубле «белка» показывала более чем скромные результаты. Похоже, что жесткая привязка белорусского рубля к российскому сохраняется, но на курсы валют в Беларуси все больше влияют внутренние факторы.

Кроме того, в Беларуси сделан целый ряд шагов, чтобы оградить часть предприятий и население от резких курсовых скачков, что, возможно, говорит о том, что власти готовы к неблагоприятному развитию событий с курсами.

А вы готовы?

26 февраля в Москве курс доллара подскочил на 96,26 копейки, до 74,4373 RUB. Между тем, российские эксперты не исключают, что американская валюта в ближайшее время может уйти вверх, к отметке 76 RUB. Дело в том, что налоговый период в РФ подошел к концу, а нефть находится на максимумах, поэтому обвал курса российской валюты вполне возможен.

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 26 февраля 2021-го года выглядят следующим образом:

- курс доллара ушел вверх на 0,0037 (+0,14%), до 2,6057 белорусского рубля;

- курс евро снизился на 0,0093 (-0,29%), до 3,1662 белорусского рубля;

- российский рубль стал дешевле на 0,0383 (-1,08%). В итоге, за российскую валюту дают 3,5028 белорусского рубля, за сотню.
 
Теги: Курсы валют в Беларуси, Курсы валют
 
 
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Власти готовы к неблагоприятному развитию событий с курсами.
 
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