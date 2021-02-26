Кубок Беларуси по тяжёлой атлетике проходит в Гомеле

Источник материала: ОНТ

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В Гомеле проходит Кубок Беларуси по тяжёлой атлетике. Участие в соревнованиях принимают 170 спортсменов.

За награды спорят и лидеры сборной. Золотые медали уже завоевали серебряный призёр Олимпийских игр Дарья Наумова, двукратная чемпионка Европы Дина Сазановец и серебряный призёр европейского первенства Дарья Почобут. Завершатся соревнования завтра. Ожидается, что выйдут на помост и лидеры мужской команды Пётр Асаёнок и Эдуард Зезюлин.

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