ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Егор Шарангович вернулся в основной состав «Нью-Джерси»

26.02.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Егор Шарангович вернулся в основной состав «Нью-Джерси»

Белорусский нападающий Егор Шарангович вернулся в основной состав «Нью-Джерси» и сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

На выезде «Дэвилз» одержали победу в овертайме – 4:3. Успеху «Нью-Джерси» принёс нападающий Павел Заха. Егор Шарангович провёл на льду восемь с половиной минут и результативными действиями не отметился. Напомним, в последних двух играх команды белорус участия не принимал. Следующий матч «Нью-Джерси» проведет дома: завтра вечером поединок против «Вашингтона» Александра Овечкина.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский нападающий Егор Шарангович вернулся в основной состав «Нью-Джерси» и сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало». На выезде «Дэвилз»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Болкунец: «Торговать людьми — любимая тема Лукашенко»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by