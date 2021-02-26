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Егор Шарангович вернулся в основной состав «Нью-Джерси»
Источник материала: ОНТ
Белорусский нападающий Егор Шарангович вернулся в основной состав «Нью-Джерси» и сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».
На выезде «Дэвилз» одержали победу в овертайме – 4:3. Успеху «Нью-Джерси» принёс нападающий Павел Заха. Егор Шарангович провёл на льду восемь с половиной минут и результативными действиями не отметился. Напомним, в последних двух играх команды белорус участия не принимал. Следующий матч «Нью-Джерси» проведет дома: завтра вечером поединок против «Вашингтона» Александра Овечкина.
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Белорусский нападающий Егор Шарангович вернулся в основной состав «Нью-Джерси» и сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало». На выезде «Дэвилз»...
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