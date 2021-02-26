Источник материала: ОНТ

Белорусский нападающий Егор Шарангович вернулся в основной состав «Нью-Джерси» и сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

На выезде «Дэвилз» одержали победу в овертайме – 4:3. Успеху «Нью-Джерси» принёс нападающий Павел Заха. Егор Шарангович провёл на льду восемь с половиной минут и результативными действиями не отметился. Напомним, в последних двух играх команды белорус участия не принимал. Следующий матч «Нью-Джерси» проведет дома: завтра вечером поединок против «Вашингтона» Александра Овечкина.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram