Работники ГАИ заметили пожар и успели вытащить из горящего дома мужчину

Источник материала: ОНТ

Сотрудники ГАИ во время патрулирования автодороги Минск – Гомель заметили, что в одном из домов деревни Заболотье возник пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Инцидент случился поздно вечером 24 февраля в Бобруйском районе Могилевской области.

Работники ГАИ заметили рядом с горящим домом женщину, которая суетилась и попросила о помощи, так как внутри остался ее 62-летний муж. Начались его поиски.

Вовремя заметив газовый баллон, который стоял на горящей веранде и в любой момент мог взорваться, правоохранители быстро отнесли его на безопасное расстояние.

Мужчина был обнаружен в комнате. Милиционеры выбили оконную раму и, пользуясь помощью соседей, почти на ощупь вынесли мужчину на свежий воздух. Пока врачи добирались к месту происшествия, работники ГАИ оказали спасенному первую медицинскую помощь.

О причине пожара не сообщается.





Фото: скриншот из видео МВД

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