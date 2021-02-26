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Работники ГАИ заметили пожар и успели вытащить из горящего дома мужчину
Источник материала: ОНТ
Сотрудники ГАИ во время патрулирования автодороги Минск – Гомель заметили, что в одном из домов деревни Заболотье возник пожар. Об этом
Инцидент случился поздно вечером 24 февраля в Бобруйском районе Могилевской области.
Работники ГАИ заметили рядом с горящим домом женщину, которая суетилась и попросила о помощи, так как внутри остался ее 62-летний муж. Начались его поиски.
Вовремя заметив газовый баллон, который стоял на горящей веранде и в любой момент мог взорваться, правоохранители быстро отнесли его на безопасное расстояние.
Мужчина был обнаружен в комнате. Милиционеры выбили оконную раму и, пользуясь помощью соседей, почти на ощупь вынесли мужчину на свежий воздух. Пока врачи добирались к месту происшествия, работники ГАИ оказали спасенному первую медицинскую помощь.
О причине пожара не сообщается.
Фото: скриншот из видео МВД
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Сотрудники ГАИ во время патрулирования автодороги Минск – Гомель заметили, что в одном из домов деревни Заболотье возник пожар. Об этом сообщили в пресс-службе...
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