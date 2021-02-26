Их поймали с поличным! Питомцы, которых застигли на месте преступления. Часть 2. Вы только посмотрите на третье фото!

Источник материала: ОНТ

Домашние питомцы – источник настоящей радости. Но иногда наши мохнатые друзья превращаются в настоящих преступников! Посмотрите, что творят!







«Там еще чуть-чуть осталось!»



Запутался в мыслях и шторах



«Я искал сосиску...»



«Мы просто друзья!»



Главный ЗОЖник семьи



Он не ранен, это варенье



«Кто здесь?»



Грустный любитель огурцов



«Кажется, они еще не готовы...»



«Подлый, гнусный лук!»



Не оставляйте печеньки без присмотра!



Кот ученый

Фото: bigpicture.ru, twizz.ru, voobsheogon.ru, mixnews.lv, ridus.ru, ololo.tv, adme.ru

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