Стали известны участники 1/8-й финала футбольной Лиги Европы

Источник материала: ОНТ

В футбольной Лиге Европы определились все участники 1/8-й финала. Жеребьёвка этой стадии турнира пройдёт сегодня.

В следующий раунд не прошёл российский «Краснодар» с белорусским защитником Александром Мартыновичем в составе. После домашнего поражения (2:3) российский клуб уступил и на выезде – 0:1.

Чемпион Украины донецкий «Шахтер» прошёл дальше, обыграв в домашнем матче израильский «Маккаби» – 1:0. В первой игре «горняки» также были сильнее – 2:0.

Футболисты киевского «Динамо» также вышли в 1/8-ю финала, в гостях обыграв «Брюгге» – 1:0. Первая встреча в столице Украины завершилась вничью – 1:1. Также в следующий раунд пробились лондонский «Арсенал», «Аякс», «Вильярреал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Милан», «Рома», «Мольде», «Олимпиакос», пражская «Славия», «Гранада», «Рейнджерс» и «Янг Бойз».

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