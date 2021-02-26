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«Динамо-Минск» обыграл рижское «Динамо» в чемпионате КХЛ

26.02.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Динамо-Минск» обыграл рижское «Динамо» в чемпионате КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Динамо» рижское в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Команда Крейга Вудкрофта на выезде победила со счётом 2:1. Шайбы в составе минчан забросили защитник Илья Соловьёв и капитан Роб Клинкхаммер. Благодаря этой победе «зубры» поднялись на шестое место в турнирной таблице Западной конференции и уже точно не опустятся ниже седьмой строки. 

Заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ минчане также проведут на выезде – завтра «зубрам» предстоит сыграть в Санкт-Петербурге против СКА. Также стало известно расписание матчей «Динамо» в первом раунде плей-офф. Первые две встречи в серии до четырёх побед минчане проведут на выезде: 2 и 4 марта, далее – две игры дома: 6 и 8 числа. Если победитель не будет выявлен, то при необходимости поединки могут пройти 10, 12 и 14 марта.

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Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Динамо» рижское в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда Крейга Вудкрофта на выезде победила со счётом 2:1. Шайбы в...
 
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