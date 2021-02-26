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Американец бросил колледж, потому что не мог оплачивать обучение. Спустя почти 60 лет он пожертвовал вузу $20 млн

26.02.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Американец бросил колледж, потому что не мог оплачивать обучение. Спустя почти 60 лет он пожертвовал вузу млн

Американец Кельвин Тайлер в 1963 году из-за финансовых трудностей был вынужден бросить колледж – ему не хватало денег на оплату обучения. Спустя почти 60 лет разбогатевший мужчина пожертвовал учреждению образования $20 миллионов. Историю рассказывает Independent.

В 1961 году Кельвин стал студентом Государственного колледжа Моргана. Тайлер изучал бизнес-администрирование. Молодой человек был первым в его семье, кто пробовал получить высшее образование. Тем не менее, через пару лет Кельвин был вынужден оставить учебу из-за проблем с финансами.

При этом у американца оставались неоплаченные счета. Он устроился работать в компанию по экспресс-доставке UPS. Тайлер продвигался по службе и со временем возглавил один из отделов фирмы.

Все эти годы Кельвин не забывал о проблеме, с которой столкнулся в студенчестве. Мужчина понимал, что она актуальна для многих молодых людей и сегодня. Тайлер решил помочь желающим учиться людям, у которых нет на это денег. Пожертвование в $20 миллионов было направлено Государственному колледжу Моргана.

Благодаря Кельвину Тайлеру финансовую помощь уже получили 222 студента.

Фото: Dom Fou/Unspash

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Американец Кельвин Тайлер в 1963 году из-за финансовых трудностей был вынужден бросить колледж – ему не хватало денег на оплату обучения. Спустя почти 60 лет...
 
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