Приоритетные направления развития энергетической отрасли страны обсудили в Минэнерго

Источник материала: ОНТ

Повышение энергетической самостоятельности страны и ввод в эксплуатацию атомной электростанции. Приоритетные направления развития отрасли обсудили на коллегии Минэнерго.





Подвели итоги работы в прошлом году. Его главным достижением стал запуск первого блока АЭС. Сейчас проходит этап опытно-промышленной эксплуатации. Затем динамические испытания, и блок запустят на полную мощность. Принимать в промышленную эксплуатацию его будет правительственная комиссия. Что касается второго энергоблока – его готовность оценивают приблизительно в 80%.

Эти объекты уже активно использовались в нынешнем отопительном сезоне. Из тенденций прошлого года – потребление электроэнергии населением выросло в семь раз. На электрификацию страны направлена целая программа. Речь о строительстве многоквартирного и индивидуального жилья, в котором для отопления и нагрева воды будет использоваться электроэнергия. Также намечен перевод жилья с твёрдотопливных котлов на электрические. Из 24 тысяч обращений от владельцев домов 80% уже удовлетворили.

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