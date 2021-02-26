В Подмосковье подросток покончил с собой на глазах у сотрудницы МВД

Источник материала: ОНТ

В Подольске (Подмосковье, Россия) 16-летний подросток покончил с собой на глазах у пришедшей к нему сотрудницы полиции. О трагедии информируют «Известия» со ссылкой на РЕН ТВ.

Сотрудница подразделения полиции по делам несовершеннолетних пришла вместе с социальным педагогом к Никите С. для профилактической беседы. Мать подростка просила побеседовать с ним, так как сын отказывался посещать школу.

Женщина впустила педагога и представительницу власти в квартиру и показала, где находится сын. Когда женщина-полицейский зашла к Никите в комнату, он совершил суицид у нее на глазах.

Выясняются причина отказа ребенка ходить в школу. Из квартиры изъяты телефон и ноутбук мальчика.

Фото: «Известия» / Дмитрий Коротаев

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