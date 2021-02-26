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В Подмосковье подросток покончил с собой на глазах у сотрудницы МВД
Источник материала: ОНТ
В Подольске (Подмосковье, Россия) 16-летний подросток покончил с собой на глазах у пришедшей к нему сотрудницы полиции. О трагедии
Сотрудница подразделения полиции по делам несовершеннолетних пришла вместе с социальным педагогом к Никите С. для профилактической беседы. Мать подростка просила побеседовать с ним, так как сын отказывался посещать школу.
Женщина впустила педагога и представительницу власти в квартиру и показала, где находится сын. Когда женщина-полицейский зашла к Никите в комнату, он совершил суицид у нее на глазах.
Выясняются причина отказа ребенка ходить в школу. Из квартиры изъяты телефон и ноутбук мальчика.
Фото: «Известия» / Дмитрий Коротаев
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В Подольске (Подмосковье, Россия) 16-летний подросток покончил с собой на глазах у пришедшей к нему сотрудницы полиции. О трагедии информируют «Известия» со ссылкой...
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