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Протесты сторонников и противников Никола Пашиняна не утихают в Армении

26.02.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Протесты сторонников и противников Никола Пашиняна не утихают в Армении

Парламент Армении сегодня так и не смог приступить к обсуждению ситуации в стране. Внеочередное заседание, созванное по инициативе оппозиции, не состоялось.  


В эти минуты площадь перед зданием Национального собрания перекрыта противниками премьер-министра Никола Пашиняна. Они готовятся провести митинг. В центр столицы стянуты усиленные наряды полиции. Сотни представителей армянской оппозиции провели ночь у здания парламента. После шумных протестов накануне они установили палатки и разожгли костры. 

Сторонники оппозиции заявляют, что будут продолжать акции, пока Пашинян не уйдёт в отставку. Очередной политический кризис начался в Армении после того, как по предложению премьера были уволены руководители Генштаба – начальник и его первый заместитель. В ответ на эти действия военные потребовали отставки самого главы правительства. Начались митинги, на улицах сторонники действующей власти встретились с оппозицией, протестующие жгли файеры, попытки провокации конфликта попадали в объективы камер.

В свою очередь, Никол Пашинян анонсировал масштабную реформу Вооружённых Сил и призвал армию оставить оценочные суждения и заниматься своим делом – защитой границ Армении.

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Парламент Армении сегодня так и не смог приступить к обсуждению ситуации в стране. Внеочередное заседание, созванное по инициативе оппозиции, не состоялось.   В...
 
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