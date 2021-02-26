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Мужчина 15 дней выживал в открытом океане и чудом спасся благодаря казахстанцу
Источник материала: ОНТ
Мужчина из Шри-Ланки после шторма 15 дней провел в открытом океане и чудом спасся благодаря жителю Казахстана. Историю
35-летний Улан Абдраимов из Алматы отдыхал на Мальдивах с друзьями. Компания отправились на подводную охоту. Туристы во время рыбалки заметили в воде странный предмет. Поначалу они подумали, что это перевернувшийся легкомоторный самолет или просто бревно.
Выяснилось, что лодка спасенного попала в шторм, двигатель судна сломался. Сопровождавшие ланкийца товарищи погибли, а он дрейфовал больше двух недель в одиночестве.
Казахстанец добавил, что спасенного отбуксировали на его же судне к берегу, где после передали властям.
Фото: кадры из видео / instagram / ula_666
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Мужчина из Шри-Ланки после шторма 15 дней провел в открытом океане и чудом спасся благодаря жителю Казахстана. Историю рассказывает Tengrinews. 35-летний Улан Абдраимов...
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