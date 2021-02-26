ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко опроверг слухи о передаче власти в стране старшему сыну

26.02.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко опроверг слухи о передаче власти в стране старшему сыну

Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг слухи о намерении передать власть в стране своим детям, в частности старшему сыну. Соответствующие слова прозвучали 26 февраля на Олимпийском собрании НОК, передает БЕЛТА.

Ранее сообщалось, что Виктор Лукашенко был избран президентом Национального олимпийского комитета Беларуси. До этого он занимал пост первого вице-президента НОК.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг слухи о намерении передать власть в стране своим детям, в частности старшему сыну. Соответствующие слова...
 
Новости дня
Новости разные
 
Болкунец: «Торговать людьми — любимая тема Лукашенко»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by