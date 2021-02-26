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Лукашенко опроверг слухи о передаче власти в стране старшему сыну
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг слухи о намерении передать власть в стране своим детям, в частности старшему сыну. Соответствующие слова прозвучали 26 февраля на Олимпийском собрании НОК,
Ранее
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг слухи о намерении передать власть в стране своим детям, в частности старшему сыну. Соответствующие слова...
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