Лукашенко опроверг слухи о передаче власти в стране старшему сыну

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг слухи о намерении передать власть в стране своим детям, в частности старшему сыну. Соответствующие слова прозвучали 26 февраля на Олимпийском собрании НОК, передает БЕЛТА.

Ранее сообщалось , что Виктор Лукашенко был избран президентом Национального олимпийского комитета Беларуси. До этого он занимал пост первого вице-президента НОК.

Фото: БЕЛТА

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