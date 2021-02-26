Источник материала: ОНТ

Опубликован первый панорамный снимок Красной планеты.



Его сделал марсоход Perseverance. Чтобы показать картинку в 360 градусов, пришлось снять около 140 изображений. Из этих снимков специалисты составили панораму планеты. На ней можно рассмотреть место посадки летательного аппарата, а также камни и скалы.

На Красной планете марсоход задержится на несколько лет, чтобы изучить поверхность Марса, а также собрать образцы грунта для доставки на Землю.

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