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Опубликован первый панорамный снимок Красной планеты

26.02.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Опубликован первый панорамный снимок Красной планеты

Опубликован первый панорамный снимок Красной планеты.  

Его сделал марсоход Perseverance. Чтобы показать картинку в 360 градусов, пришлось снять около 140 изображений. Из этих снимков специалисты составили панораму планеты. На ней можно рассмотреть место посадки летательного аппарата, а также камни и скалы.

На Красной планете марсоход задержится на несколько лет, чтобы изучить поверхность Марса, а также собрать образцы грунта для доставки на Землю.

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Опубликован первый панорамный снимок Красной планеты.   Его сделал марсоход Perseverance. Чтобы показать картинку в 360 градусов, пришлось снять около 140 изображений. Из...
 
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