В Академии МВД прошла Республиканская кадетская олимпиада

Источник материала: ОНТ

Профессия для настоящих мужчин, но и девушки могут составить достойную конкуренцию. В Академии МВД на Республиканскую олимпиаду собрались самые творческие команды кадетских и суворовского военного училищ, а также лицеисты МВД и МЧС.





Для победы мало продемонстрировать знания, командный дух и сплоченность, нужно показать, как это – по-настоящему гордиться собой и своей страной.

Многие участники не скрывают – после окончания училища мечтают продолжить офицерскую карьеру. Накануне у них был шанс узнать немного больше об академии МВД и условиях поступления.

За статус «лучшего военного училища» боролись 11 дружин. Особенно непростой оказалась олимпиада для витебских кадетов. Шутка ли, удержать титул пятикратного победителя? И неизменно победить в шестой.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram