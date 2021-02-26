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В Академии МВД прошла Республиканская кадетская олимпиада

26.02.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Академии МВД прошла Республиканская кадетская олимпиада

Профессия для настоящих мужчин, но и девушки могут составить достойную конкуренцию. В Академии МВД на Республиканскую олимпиаду собрались самые творческие команды кадетских и суворовского военного училищ, а также лицеисты МВД и МЧС. 


Для победы мало продемонстрировать знания, командный дух и сплоченность, нужно показать, как это – по-настоящему гордиться собой и своей страной. 

Многие участники не скрывают – после окончания училища мечтают продолжить офицерскую карьеру. Накануне у них был шанс узнать немного больше об академии МВД и условиях поступления.

За статус «лучшего военного училища» боролись 11 дружин. Особенно непростой оказалась олимпиада для витебских кадетов. Шутка ли, удержать титул пятикратного победителя? И неизменно победить в шестой. 

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Профессия для настоящих мужчин, но и девушки могут составить достойную конкуренцию. В Академии МВД на Республиканскую олимпиаду собрались самые творческие...
 
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