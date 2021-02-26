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Россия настаивает на снижении порога беспошлинного ввоза товаров

26.02.2021 16:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

РФ будет убеждать страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в необходимости снизить порог беспошлинного ввоза товаров из интернет-магазинов, чтобы не создавались неконкурентные условия на российском товарном рынке.

«Мы должны взаимодействовать с нашими партнерами в ЕАЭС, убедить их в необходимости снижения порогов с тем, чтобы электронная торговля, электронная коммерция также облагалась соответствующими сборами, и те товары, которые завозятся в рамках электронной коммерции, не создавали неконкурентные условия на товарном рынке в России», - заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на коллегии Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

«Продолжим совместную работу на площадке ЕАЭС по снижению порога беспошлинного ввоза для товаров электронной торговли», - добавил он, передает ТАСС.

С января 2019 года без уплаты таможенных пошлин и налогов на территорию ЕАЭС можно ввозить товары для личного пользования стоимостью не более 500 евро, вес которых не превышает 25 кг. Минфин ранее предложил сохранить такой порог для ввоза товаров не чаще одного раза в месяц, а при повторном и последующем ввозах снизить его до 50 евро и 10 кг.

 
 
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РФ будет убеждать страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в необходимости снизить порог беспошлинного ввоза товаров из интернет-магазинов, чтобы не...
 
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