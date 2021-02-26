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ЕБРР отказал властям Беларуси в кредите на ремонт моста в Светлогорске

26.02.2021 16:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Европейский банк реконструкции и развития отказал в предоставлении кредита на реконструкцию одного из мостов в Светлогорске.

Об этом рассказал глава Светлогорского райисполкома Дмитрий Алейников на встрече с трудовым коллективом ЦКК, пишут «Светлагорскiя навiны».

По его словам, в ЕБРР уже была передана вся документация, однако банк в последний момент ответил отказом.

Решение о ремонте моста в Молодежном микрорайоне Светлогорске было принято во время приезда Лукашенко летом 2020 года.

В настоящее время автомобильный мост, построенный с многочисленными нарушениями закрыли после экспертизы в 2014 году из-за начавшегося разрушения опор моста. Проблема в том, что мост перекинут через железнодорожные пути. От сроков реконструкции этого объекта зависит куда более важны проект – электрификации железнодорожных путей в направлении Светлогорска.

В ноябре 2020 года ЕБРР отказался финансировать новые госпроекты в Беларуси.

 
 
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Европейский банк реконструкции и развития отказал в предоставлении кредита на реконструкцию одного из мостов в Светлогорске.
 
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