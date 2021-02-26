Долги наши тяжкие: госдолг Беларуси вырос до 40% ВВП

С начала года объем госдолга увеличился на 1,9 млрд рублей (+3,3%).





Внешний госдолг с начала года уменьшился на $0,3 млрд. При этом в январе привлечены внешние займы на $35,7 млн. Из них от российского правительства — $25,5 млн. И от МБРР — $10,2 млн.





Погашение внешнего госдолга в январе Минфин провел на $270,1 млн. Из этой суммы российскому правительству погашено $84 млн. Банкам Китая — $186,1 млн.





Внутренний госдолг с начала года вырос на 1,8 млрд рублей, до 11,6 млрд (+18%). Динамика объясняется тем, что Минфин продал на внутреннем рынке валютных облигаций на $625,9 млн.