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Власти нашли замену IT: собрались майнить крипту

26.02.2021 16:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Беларуси изучают перспективы майнинга криптовалют, сообщил журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич в пятницу

"Для нас это новое направление. Оно интересное, но для того, чтобы приступить к нему, необходимо детальное, комплексное изучение этого вопроса, в том числе и оценка возможных рисков, связанных с таким видом деятельности. Этим занимаемся", - рассказал Каранкевич. 

Его цитирует официальный телеграм-канал министерства энергетики.

Министр отметил, что в некоторых странах это направление успешно развивается. 

Китай добывает наибольшее количество биткойна. Большинство крупнейших в мире майнинг- пулов находится в этой стране. На ее долю приходится 65 % всей мощности сети. Майнинг фермы развиваются также в США, Канаде, России и других странах.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Власти Беларуси изучают перспективы майнинга криптовалют, сообщил журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич в пятницу
 
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