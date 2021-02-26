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Власти нашли замену IT: собрались майнить крипту
Источник материала: Партизан
Власти Беларуси изучают перспективы майнинга криптовалют, сообщил журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич в пятницу
"Для нас это новое направление. Оно интересное, но для того, чтобы приступить к нему, необходимо детальное, комплексное изучение этого вопроса, в том числе и оценка возможных рисков, связанных с таким видом деятельности. Этим занимаемся", - рассказал Каранкевич.
Его цитирует официальный телеграм-канал министерства энергетики.
Министр отметил, что в некоторых странах это направление успешно развивается.
Китай добывает наибольшее количество биткойна. Большинство крупнейших в мире майнинг- пулов находится в этой стране. На ее долю приходится 65 % всей мощности сети. Майнинг фермы развиваются также в США, Канаде, России и других странах.
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Власти Беларуси изучают перспективы майнинга криптовалют, сообщил журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич в пятницу
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