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Сергею Тихановскому продлили срок заключения под стражей

26.02.2021 16:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Срок заключения под стражей популярному видеоблогеру Сергею Тихановскому, супругу экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, продлен еще на два месяца — до конца апреля, сообщает телеграм-канал «Страна для жизни».

Сергею Тихановскому продлили срок заключения под стражей

Сергей Тихановский был задержан 29 мая 2020 года в Гродно на пикете по сбору подписей за выдвижение супруги кандидатом в президенты. Это произошло после инцидента с участием милиционеров, один из которых упал. Инцидент был снят на видео, и из этого ролика очевидно, что происшествие спровоцировала неизвестная женщина.

8 июня Тихановскому и еще семи гражданам было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК (подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок), о чем на следующий день сообщила пресс-служба СК.

Впоследствии в отношении видеоблогера также возбудили дело по ст. 191 УК (воспрепятствование <…> работе Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов) по заявлению председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной. Она же была признана потерпевшей по этому делу.

30 ноября стало известно о новом обвинении — разжигание вражды (ч. 3 ст. 130 УК).

 
Теги: Гродно
 
 
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Срок заключения под стражей популярному видеоблогеру Сергею Тихановскому, супругу экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, продлен еще на два месяца — до...
 
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