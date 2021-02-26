Три странности в назначении сына Лукашенко президентом НОК

Источник материала: Салiдарнасць

Новая должность Виктора Лукашенко вызвала сразу ряд вопросов и серьезных подозрений.





Надо сказать, что удивительным было не только решение избрать президентом НОК старшего сына Лукашенко , но и комментарий, которым отец сопроводил это решение. И тут в глаза бросаются сразу три странности.

Странность первая. Почему именно человек с фамилией Лукашенко и зачем оставили Баскова?

На самом деле, случись это при других обстоятельствах, удивительного в назначении Виктора Лукашенко не было бы и вовсе (громкий заголовок «Александр Лукашенко больше не президент» не в счет). Но нынешняя ситуация кардинально иная.

Решение заменить одного Лукашенко другим и при этом поменять часть исполкома НОК на «чистых» людей вместо тех, что попали под санкции, мягко говоря, не логично. То есть, по сути, произошла замена одного подсанкционного президента на другого такого же. Более того, в составе исполкома остался и токсичный Дмитрий Басков.

Если идея была решить проблему международного сотрудничества, то у НОК явно не получилось. Если же идея была и дальше демонстрировать кукиш всему миру, то к чему вообще такая рокировка? С таким же успехом Лукашенко-старший мог бы оставаться на своем посту. В конце концов, это не единственная должность, с которой он не справляется.

Странность вторая. А как же Совет безопасности?

Еще при назначении сына на должность вице-президента НОК в 2019 году Лукашенко-старший заявлял, что сомневается, оставлять ли сына в Совбезе. В результате оставил.

Сейчас же правитель дословно заявил: «И Виктор, если вы его изберете, не будет государственным служащим».

То есть получается, что место главы Совбеза станет вакантным. И, пожалуй, крайне важно, кто же его займет. И почему Виктору там больше нет места.

Кстати, некоторые комментаторы предположили, что передвинув сына в НОК, Лукашенко захотел избавиться от него в Совбезе — якобы за нелояльность (ранее уже ходили подобные слухи). Однако политический обозреватель Петр Кузнецов с этим не согласен: «Трудно представить себе, чтобы правитель не нашел другого способа лишить сына должности за личную нелояльность, кроме как уступить одну из своих».

Тогда в чем же причина?

Странность третья. Зачем Лукашенко заговорил о том, что его дети не будут президентами?

Нет, странность в данном случае не в том, что правитель это озвучил — он постоянно об этом говорит (да и вообще много всего говорит). А в том, что озвучил именно во время собрания НОК.

— И, самое главное, много ж вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране, — заявил непрезидент НОК. — Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня.

Казалось бы, никто Лукашенко и не спрашивал про будущих президентов. А уж про Виктора в качестве преемника и разговоров не велось.

Да, транзит власти, конечно, обсуждается активно (особенно после встречи с Путиным), но почему Лукашенко-старший решил упомянуть об этом именно сейчас?

По крайней мере, все это наталкивает на мысли, что новая должность Виктора Лукашенко как-то с этим связана.

По мнению Петра Кузнецова, это «явная демонстрация абсолютно недвусмысленных планов» : «Можно даже сказать, что в Беларуси начался «транзит власти» в том виде, в котором его и понимает нынешняя верхушка этой самой власти».

Как это будет происходить (и будет ли?) — очень большой вопрос. Пока у нас есть только то, что родственник Лукашенко покинул Совет безопасности и обещание правителя не задействовать семейные резервы для решения проблемы с будущим президентом Беларуси.