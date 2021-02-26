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Болкунец: «Торговать людьми — любимая тема Лукашенко»
26.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политолог отвечает на вопрос, будет ли, на его взгляд, белорусский правитель обменивать политзаключенных в обмен на кредиты и отмену санкций.
Дмитрий Болкунец, РИА Новости
— Торговать людьми — это вообще любимая тема Лукашенко, — говорит Дмитрий Болкунец российской
Думаю, когда Лукашенко отправился в Сочи,
Возможно, Россия более жестко поставит перед ним вопрос, чтобы он не занимался ерундой, освободил банкира и снял обвинения. Напомню, что в 2013 году Лукашенко брал в заложники российского гражданина Баумгертнера. Он тоже торговался и даже, по-моему, выкуп какой-то за это частный получил.
Что касается нынешних заключенных, многие из которых вообще сидят непонятно за что, Лукашенко рассчитывает, что будет продавать их Западу взамен на отмену санкций. Не понимаю, зачем Запад на это пойдет. Хотя, наверное, Лукашенко сейчас и сам не понимает, что ему с этим хозяйством делать.
Но думаю, он еще и боится этих людей. Они ведь активные, медийные, весомые, имеют влияние. В общем и целом, Лукашенко реально захватил заложников.
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Политолог отвечает на вопрос, будет ли, на его взгляд, белорусский правитель обменивать политзаключенных в обмен на кредиты и отмену санкций.
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