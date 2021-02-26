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Весна на носу: медведи Минского зоопарка начали просыпаться

26.02.2021 16:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 фев – Sputnik. Медведи Минского зоопарка начали выходить из спячки в конце февраля, сообщили Sputnik в учреждении.

© AFP 2020 / Holger Hollemann / dpa
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Зима нынешнего года выдалась морозной и снежной, поэтому в отличие от прошлой косолапые обитатели зоопарка после Нового года устроились отдыхать до весны.

"Тристан еще спит, проснулась медведица Нюра", – сказали в зоопарке.

Там также отметили, что, учитывая ощутимое потепление в республике, пробуждения главного медведя столичного зоопарка осталось ожидать совсем немного – он должен проснуться со дня на день.

По информации белорусских синоптиков, на предстоящих выходных сохранится теплая погода: местами ночами возможны небольшие заморозки, а вот днем температура воздуха будет подниматься до +8..9°С.

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Теги: Минск
 
 
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Главный медведь Минского зоопарка – Тристан – еще спит, но его пробуждение – это дело нескольких ближайших дней.
 
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