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Весна на носу: медведи Минского зоопарка начали просыпаться
26.02.2021 16:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 фев – Sputnik. Медведи Минского зоопарка начали выходить из спячки в конце февраля, сообщили Sputnik в учреждении.
© AFP 2020 / Holger Hollemann / dpa
Зима нынешнего года выдалась морозной и снежной, поэтому в отличие от прошлой косолапые обитатели зоопарка после Нового года устроились отдыхать до весны.
"Тристан еще спит, проснулась медведица Нюра", – сказали в зоопарке.
Там также отметили, что, учитывая ощутимое потепление в республике, пробуждения главного медведя столичного зоопарка осталось ожидать совсем немного – он должен проснуться со дня на день.
По информации белорусских синоптиков, на предстоящих выходных сохранится теплая погода: местами ночами возможны небольшие заморозки, а вот днем температура воздуха будет подниматься до +8..9°С.
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Главный медведь Минского зоопарка – Тристан – еще спит, но его пробуждение – это дело нескольких ближайших дней.
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