Весна на носу: медведи Минского зоопарка начали просыпаться

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 фев – Sputnik. Медведи Минского зоопарка начали выходить из спячки в конце февраля, сообщили Sputnik в учреждении.

Зима нынешнего года выдалась морозной и снежной, поэтому в отличие от прошлой косолапые обитатели зоопарка после Нового года устроились отдыхать до весны.

"Тристан еще спит, проснулась медведица Нюра", – сказали в зоопарке.

Там также отметили, что, учитывая ощутимое потепление в республике, пробуждения главного медведя столичного зоопарка осталось ожидать совсем немного – он должен проснуться со дня на день.

По информации белорусских синоптиков, на предстоящих выходных сохранится теплая погода: местами ночами возможны небольшие заморозки, а вот днем температура воздуха будет подниматься до +8..9°С.

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