ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Российскую вакцину "Спутник V" начали производить в Беларуси

26.02.2021 16:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 фев – Sputnik. Испытательный розлив вакцины "Спутник V" начнется в Беларуси с 1 марта, препарат будут производить на базе "Белмедпрепаратов", заявил в пятницу министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент Sputnik.

"Сегодня произведена пробная партия российской вакцины, которая выпущена на мощностях "Белмедпрепаратов". Это очередной шаг по локализации препарата в Беларуси", - сказал Пиневич.

Он отметил, что взаимодействие с российскими коллегами носит стратегический характер и напомнил, что Беларусь первой из иностранных государств провела клинические испытания "Спутник V", зарегистрировала ее и начала производить.

 

Последует

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас Беларусь закупает препарат от коронавируса у России, наша республика готовится к производству вакцины по российским технологиям на своих мощностях.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Академии МВД прошла Республиканская кадетская олимпиада
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by