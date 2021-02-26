Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 фев – Sputnik. Испытательный розлив вакцины "Спутник V" начнется в Беларуси с 1 марта, препарат будут производить на базе "Белмедпрепаратов", заявил в пятницу министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент Sputnik.

"Сегодня произведена пробная партия российской вакцины, которая выпущена на мощностях "Белмедпрепаратов". Это очередной шаг по локализации препарата в Беларуси", - сказал Пиневич.

Он отметил, что взаимодействие с российскими коллегами носит стратегический характер и напомнил, что Беларусь первой из иностранных государств провела клинические испытания "Спутник V", зарегистрировала ее и начала производить.

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