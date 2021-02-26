Samsung работает над ноутбуком с чипом Exynos

Источник материала: Onliner

Samsung готовит к выпуску новый компьютер под управлением Windows 10, сообщает ресурс Gizmochina со ссылкой на ZDNet. Главной особенностью станет использование собственного чипа компании — Exynos 2200.

По свежим данным, чип получит графический ускоритель от AMD. Ноутбук окажется тонким и похожим на выпущенный в прошлом году Galaxy Book S. Премьера должна состояться во второй половине года — вероятно, в третьем квартале. Не исключено, что анонс новинки состоится на одном мероприятии с Galaxy Note 21.

С выходом чипа собственной разработки Samsung, по данным ZDNet, надеется в меньшей степени полагаться на Qualcomm, которая поставляет чипы Snapdragon.