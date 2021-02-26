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Собака решила срезать дорогу, но застряла в заборе. Ей помогли сотрудники МЧС
Источник материала: Onliner
Сегодня в Минске собака решила срезать путь по кратчайшей траектории — сквозь забор, но не учла свои габариты и застряла. Сколько времени она провела в заточении, никто не знает, на помощь взывала лаем, на что среагировали прохожие и набрали «112»,
На место прибыли сотрудники МЧС, чтобы выручить «лучшего друга человека» из заточения. Забор сопротивлялся недолго: его расширили с помощью гидравлического спасательного инструмента, а собака смогла спокойно уйти.
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Сегодня в Минске собака решила срезать путь по кратчайшей траектории — сквозь забор, но не учла свои габариты и застряла. Сколько времени она провела в заточении,...
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