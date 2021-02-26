Собака решила срезать дорогу, но застряла в заборе. Ей помогли сотрудники МЧС

Источник материала: Onliner

Сегодня в Минске собака решила срезать путь по кратчайшей траектории — сквозь забор, но не учла свои габариты и застряла. Сколько времени она провела в заточении, никто не знает, на помощь взывала лаем, на что среагировали прохожие и набрали «112», сообщает пресс-служба МЧС.





На место прибыли сотрудники МЧС, чтобы выручить «лучшего друга человека» из заточения. Забор сопротивлялся недолго: его расширили с помощью гидравлического спасательного инструмента, а собака смогла спокойно уйти.



