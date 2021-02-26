Сегодня продавали участки под коттеджи в Минском районе. Узнали цены

Источник материала: Onliner

27 лотов попали на очередной аукцион по продаже участков в Минском районе. Желающих построить коттедж в Колодищах, Семково, Щомыслице и других деревнях оказалось немало. В ходе торгов стоимость некоторых земельных наделов возросла в 3—4 раза. Смотрите цены в нашей таблице.

19 заявлений поступило на участок в Семково, что рядом с Минским морем. Начальная цена была 40 000 рублей, победитель же заберет эти 14 соток за 142 000.

Повышенный интерес, как обычно, вызвал участок в Колодищах, на который претендовали 14 человек. Здесь цена подскочила еще выше: торги за 15 соток стартовали с 39 000 рублей, а завершились на сумме 172 000. В том же направлении расположена деревня Старина, где в ходе торгов участок площадью 15 соток подорожал с 28 000 до 95 000 рублей. Борьбу за него вели 14 человек. Еще одно довольно привлекательное место для жизни близ Колодищей — деревня Глебковичи. Там участок площадью 15 соток заинтересовал пятерых заявителей и подрос в цене с 22 000 до 75 950 рублей.

Три участка предлагались в Заславле. Площадь небольшая (6—8 соток), зато есть электричество, газ и водопровод. Цена продажи составила 42 199, 42 868 и 68 743 рублей.

В направлении Логойска интерес представлял участок в Лесковке, что в 8 км от МКАД. Из коммуникаций там электричество, газ и водопровод, площадь — 14 соток. Его купили за 160 000 рублей при начальной цене 60 000. В том же направлении в деревне Малиновка предлагались 15 соток с электричеством и газом. Участок ушел с молотка за 95 167 рублей.

Совсем рядом с Минском предлагались два участка. Земельный надел в Копище будет продан за 66 000 рублей (электричество, газ, водопровод, 8,61 сотки), участок в Щомыслице — за 86 000 рублей (водопровод, 8,89 сотки).

Результаты торгов представлены в таблице.





Следующий аукцион по продаже участков в Минском районе состоится 5 марта. Список с лотами и карту публикует Минский областной центр инвестиций и приватизации.