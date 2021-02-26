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Болкунец: «Торговать людьми — любимая тема Лукашенко»

26.02.2021 16:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Болкунец: «Торговать людьми — любимая тема Лукашенко»
Дмитрий Болкунец. Фото: РИА Новости
Политолог отвечает на вопрос, будет ли, на его взгляд, белорусский правитель обменивать политзаключенных в обмен на кредиты и отмену санкций.

— Торговать людьми — это вообще любимая тема Лукашенко, — говорит Дмитрий Болкунец российской Новой газете. — Людей он рассматривает исключительно как товар и деньги или возможность снять санкции. Сейчас политзаключенных в стране много. Видимо, много денег за это хочет получить.

Думаю, когда Лукашенко отправился в Сочи, с собой у него была папка с кейсом Бабарико и делом «Белгазпромбанка». Для него он козырь на «купи-продай». Мой товар — ваши деньги. Но знаете, с террористами Россия все же справляться умеет. Помнится, в какой-то год сомалийские пираты мешали ходить российским судам, так они потом все утонули. Знаете ли, неожиданно в Красном море лодка потекла. С Москвой у него этот шантаж не пройдет. Думаю, выторговать «Белгазпромбанк» у него не получится.

Возможно, Россия более жестко поставит перед ним вопрос, чтобы он не занимался ерундой, освободил банкира и снял обвинения. Напомню, что в 2013 году Лукашенко брал в заложники российского гражданина Баумгертнера. Он тоже торговался и даже, по-моему, выкуп какой-то за это частный получил.

Что касается нынешних заключенных, многие из которых вообще сидят непонятно за что, Лукашенко рассчитывает, что будет продавать их Западу взамен на отмену санкций. Не понимаю, зачем Запад на это пойдет. Хотя, наверное, Лукашенко сейчас и сам не понимает, что ему с этим хозяйством делать.

Но думаю, он еще и боится этих людей. Они ведь активные, медийные, весомые, имеют влияние. В общем и целом, Лукашенко реально захватил заложников.
 
 
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