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Тихановскому продлили срок содержания под стражей на два месяца

26.02.2021 16:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Тихановскому продлили срок содержания под стражей на два месяца
Сергей Тихановский еще на свободе, весна 2020-го
Политзаключенному Сергею Тихановскому продлили срок содержания под стражей на два месяца, сообщает телеграм-канал @kyky_org.

Сергея Тихановского обвиняют в «организации действий, грубо нарушающих общественный порядок» (ч. 1 ст. 342 УК), в «воспрепятствовании работе Центризбиркома» (ст. 191 УК) и "разжигании расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды" (ч. 3 ст. 130 УК). Он находится в тюрьме в Жодино.

Блогер и оппозиционный политик находится за решеткой с 29 мая 2020 года. Он был задержан в Гродно на предвыборном пикете Светланы Тихановской, на котором собирались подписи за ее выдвижение кандидатом в президенты. На видео — провокация, в результате которой Тихановского схватили омоновцы.



 
Теги: Гродно
 
 
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Блогер и оппозиционный политик находится за решеткой с 29 мая 2020 года.
 
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