Источник материала: UDF



В маске — Владимир Неронский. Около него — Александр Аранович. Май 2020 года. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

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Машины «Страны для жизни» после задержания Тихановского и других членов команды. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Фантастика какая-то». В Гродно начали судить водителя Тихановского, который молчал все следствие Уголовное дело рассматривается в суде Ленинского района города.