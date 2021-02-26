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«Фантастика какая-то». В Гродно начали судить водителя Тихановского, который молчал все следствие
Источник материала: UDF
В маске — Владимир Неронский. Около него — Александр Аранович. Май 2020 года. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY
Сначала Александру Арановичу было предъявлено обвинение по статье 342 «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и связанные с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, и в активном участии в таких действиях».
17 декабря стало известно, что Александру предъявлено новое обвинение — по ч. 2 ст. 293 УК «Подготовка к участию в массовых беспорядках», а также по статье 13 УК РБ «Приготовление к преступлению».
Александру Арановичу 38 лет. У него двое детей. Ранее был судим по двум статьям — «Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения» и «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Наказание по ним отбыл, сейчас судимости сняты. Жил в Старых Дорогах Минской области. Окончил Бобруйское училище олимпийского резерва, до 2015 года был индивидуальным предпринимателем, занимался грузоперевозками. Ездил на заработки в Россию, работал водителем. Вместе с командой «Страны для жизни» ездил по регионам Беларуси на брендированном автодоме.
Фотографировать в зале суда до заседания сотрудники милиции присутствующим не разрешили, а также потребовали отключить телефоны, однако пришедшие на судебное заседание начали возмущаться.
Машины «Страны для жизни» после задержания Тихановского и других членов команды. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY
29 мая в Гродно, по данным обвинения, машины «Страны для жизни» приехали «конспиративно», меняя маршруты и дороги, а сам Александр был одет «в такую же одежду, как и Тихановский» — и это вызвало вопросы у следователей.
От дачи показаний Аранович отказался и протоколы не подписывал.
По данным обвинения, Александр Аранович «не ранее 4 мая и не позднее 29 мая 2020 года, находясь на территории Беларуси, в том числе в Старых дорогах и в Гродно, действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору с Тихановским и иными лицами, принял участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта (в Гродно во время задержания Тихановского милицейские машины выехали на проезжую часть, куда также вышли и люди, пытаясь «отбить» задержанных. Таким образом, несколько минут троллейбусы не могли проехать. — Прим TUT.BY), учреждений и организаций.
Прокурор говорит, что Аранович, «воодушевившись призывами» Статкевича, Северинца, Тихановского и иных лиц, «уверовал в свою ненаказанность» — и решил «присоединиться к групповому преступлению».
Он встретился с Тихановским и стал участником движения «Страна для жизни». Также он, по данным обвинения, стал искать орудия и приспособления для совершения преступления. Так, в неустановленное время и у неустановленного лица он купил дымовую шашку промышленного производства, которую якобы хотел использовать для активного сопротивления представителям власти. То есть он, считает следствие, хотел сделать дымовую завесу, из-за которой потом были бы уничтожены или повреждены транспортные средства, причинены телесные повреждения представителям власти и мирным гражданам, а также это мог быть своеобразный способ провокации для разжигания «бесчинствующей толпы», что заведомо повлекло бы хаос, погромы и поджоги зданий.
Также, по данным обвинения, Аранович принимал участие в планировании преступлений и в преступном сговоре.
Так, 5 мая он, например, вместе с Тихановским принял участие в несанкционированных митинге и шествии в Могилеве, где «публично демонстрировал личную вседозволенность и пренебрежительное отношение к законодательству РБ путем нарушения общепринятых норм поведения, пропагандировал видимость безнаказанности путем бравады и нивелируя значимость наказания за преступления, в том числе за действия, грубо нарушающие общественный порядок».
Также оказалось, что Тихановский и другие люди в Гродно под видом легального пикета по сбору подписей, проводили незаконное массовое мероприятие, на котором выражали свое отношение к общественно-политической жизни в стране, вели агитацию деструктивного характера.
В общем, по версии обвинения, совершали преступление по мотивам общественно-политической вражды, а еще планировали нападение на сотрудников милиции, что, собственно, считает следствие, и совершили.
Напомним, суды над другими задержанными 29 мая все еще идут и виновными они пока не признаны.
Свою вину Аранович не признает, с обвинением не согласен. Выслушав прокурора, обвиняемый лишь пожал плечами и сказал:
— Фантастика какая-то.
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Уголовное дело рассматривается в суде Ленинского района города.
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