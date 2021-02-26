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Под угрозой даже универсам «Центральный». Что происходит с сетью «Домашний»?

26.02.2021 16:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Под угрозой даже универсам «Центральный». Что происходит с сетью «Домашний»?
Фото: Майя Кохно, TUT.BY
Несколько недель назад стало известно о закрытии сразу ряда магазинов ритейлера «Домашний». Среди них магазины в Минске на Сухаревской, Лынькова. Остальные — в регионах и областных центрах, пишет TUT.BY.

Готовится к закрытию и магазин в жилом доме на улице Евфросинии Полоцкой, 5 — на двери объявление о распродаже, в магазине скидки примерно 30% и местами опустевшие полки, слабый ассортимент. Продавец говорит, что работают до воскресенья, а что будет дальше — неизвестно.

Также читатели сообщили, что скоро закрывается магазин в Лошице.

Стал заметно беднее ассортимент и в магазине на проспекте Независимости напротив ЦУМа, но объявлений о закрытии нет. На полках много желтых ценников — на товарах со скидками. Напитки остались в основном от «Сочного» и «Боржоми». Часть магазина, где был кафетерий, больше не работает. Такую же ситуацию мы замечали и в других магазинах сети.

В универсаме «Центральный», супермаркет в котором также принадлежит сети «Домашний», с первого взгляда кажется, что все в порядке. Но, присмотревшись, можно заметить, что в холодильнике рыбной продукции стало меньше, живой рыбы и вовсе не осталось, на полках с напитками редеют даже первые ряды, из соков в продаже осталось только несколько наименований.

В этом магазине также есть скидки до 15−16%, но объявлении о закрытии магазина нет. Продавцы сказали, что универсам закрывают или продают другому ритейлеру, но когда точно и что будет дальше — неизвестно.

Ритейлер объединяет 10 юрлиц: «Альпаро Ритейл», «Бульбачка», «Вабич», «Гамма Ритейл», «Жибуль», «Пантапаллео», «Премьер Маркет», «Семела», «Торгразвитие», а также «Универсам Центральный».

За «Гамма Ритейл» сейчас числится 21 действующий магазин. Недавно из телеграм-каналов стало известно, что это юрлицо хотят реорганизовать и выделить из него 16 компаний.
 
Теги: Минск
 
 
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Фото: Майя Кохно, TUT.BY Несколько недель назад стало известно о закрытии сразу ряда магазинов ритейлера «Домашний». Среди них магазины в Минске на Сухаревской,...
 
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