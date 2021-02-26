Байкеры пытались отбить своего товарища у неизвестных у ТЦ «Европа». Ими оказались силовики, парней отправили в колонию

Источник материала: Tut.by

«Мы решили, что нашего товарища похищают неизвестные», — объясняли в суде свои действия трое обвиняемых по статье Уголовного кодекса «Насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника ОВД». В сентябре парни пытались «отбить» байкера, которого задерживали мужчины в гражданской одежде возле ТЦ «Европа» после женского марша. Выяснилось, что «неизвестными» были сотрудники ГУБОПиК. Сегодня суд вынес приговор: все трое отправятся в колонию общего режима.





МВД: «Повредили авто, проявили насилие к милиционеру»

Этот инцидент произошел в субботу, 19 сентября прошлого года. В тот день в Минске проходил женский марш, который запомнился многочисленными задержаниями. Не без последствий закончился и мотопробег солидарности, хотя до той субботы «покатушки» байкеров проходили мирно. В этот раз возле ТЦ «Европа» неизвестные задерживали одного из мотоциклистов, а остальные бросились его защищать.

Через некоторое время версию произошедшего озвучила пресс-служба МВД Беларуси. Там рассказали, что возле торгового центра оперативники пытались задержать 35-летнего участника одного из виртуальных сообществ. В это время к милицейской машине (в ней уже находился байкер) подбежали люди в мотошлемах и балаклавах, которые устроили потасовку. Компания повредила служебное авто и применила насилие в отношении милиционера.

Байкеру, которым заинтересовались оперативники, удалось скрыться, но уже на следующий день его остановили на границе с Россией и составили административный протокол по статье 23.34 КоАП. Остальных мотоциклистов установили сотрудники ГУБОПиК в результате оперативной работы в чатах Motorbelarus и Bikersminsk. Среди них оказались 48-летний ипэшник, 31-летний специалист по продажам, 38-летний безработный и 22-летний парикмахер, судимый за подделку документов. В отношении них было возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудников ОВД.

Потерпевшие милиционеры: «Мы хотели провести с байкером беседу»

Уголовное дело в отношении байкеров сейчас рассматривается в суде Советского района Минска, за ходом процесса следит лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» . Процесс ведет судья Александр Волк, гособвинитель — Рябов.

Обвиняемых трое: Андрей Иванюшин, Никита Афанасьев, Никита Третьякевич. Все они проходят по ст. 364 УК Беларуси — насилие над сотрудниками милиции, наказание по ней предусматривает разные меры: арест, ограничение свободы до пяти лет, лишение свободы до шести лет.

Четверо милиционеров — Иванов, Петров, Новиков, Максимов, — проходят потерпевшими по делу.

Как пояснили потерпевшие, 19 сентября они занимались охраной общественного порядка, проверяли информацию о насилии в отношении силовиков. Милиционеры рассказали, что возле ТЦ «Европа» перед инцидентом было 30 человек. Среди них находился некий Бычков на зеленом Kawasaki. Было известно, что он призывал повреждать технику силовиков, раскидывал шипы, которые мешают проезду транспорта, занимался другими беспорядками, участвовал в мотопробеге. В связи с этим его хотели пригласить в милицию для проведения профбеседы.





— Рядом с ним было три — четыре человека. Я подошел к Бычкову, представился, показал удостоверение, объяснил, что ему нужно пройти в автомобиль. Он не сопротивлялся, — сообщил в суде потерпевший Иванов.

Когда сотрудники и Бычков шли в авто, прибежала большая группа байкеров. Кто-то из толпы призывал «отбить своих». После посадки в машину Новиков попробовал выехать задним ходом, но подбежали люди в мотошлемах и балаклавах, заблокировали авто. При этом она наносили удары по капоту, крыльям, стеклу VW и требовали отпустить Бычкова.

— Открыли двери, достали водителя, пробовали вытянуть ключи из автомобиля. Когда я достал телефон, чтобы вызвать помощь, один из байкеров выхватил его. Началась борьба, мы упали. Байкер передал телефон девушке из толпы и она убежала. Потом подошли омоновцы.



Обвиняемый Никита Третьякевич

Во время потасовки одному милиционеру порвали куртку. Сотрудники слышали угрозы в свой адрес.

Потерпевший Петров считает, что подсудимые совершили преступления против всей правоохранительной системы. Угрозы ему и его близким начались после инцидента возле ТЦ «Европа». Единственный, к кому у него нет претензий, это обвиняемый Иванюшин: он уже принес свои извинения. Также Петров сообщил о моральном ущербе в размере 5000 рублей к Афанасьеву и Третьякевичу, потому что они не извинились.

Выяснилось, что во время происшествия потерпевший милиционер Максимов доставал пистолет. Мужчина пояснил, что такое решение принял потому, что его «коллегу уже повалили».

Свидетели: «Насилия не было, хотели освободить байкера»

В суд были приглашены свидетели происшествия — байкеры, которые были возле ТЦ «Европа». Из их показаний стало понятно, что их допрашивали в ЦИП, когда они отбывали административный арест. Некоторых допрашивали несколько раз.

— Во «ВКонтакте» было предложение провести мотопробег. Собирались в районе Серебрянки. Всего было 50−100 человек. С учетом трафика группа могла распасться, было оговорено, что встретимся возле ТЦ «Европа». Встретились там. Слышал крики, что кого-то задерживают или похищают, — рассказал свидетель Щегельский. — Потом увидел серебристый Polo на 4-м регионе, в него сели 4−5 человек, один байкер. Начали выяснять, что произошло. Была не драка, а какая-то потасовка. За верхнюю одежду достали двух людей. После освобождения байкера кто-то сказал, что разъезжаемся. Почти все уехали, осталось может человек десять, я в том числе.

— Увидели, что неизвестные отводят человека, решили заступиться. Я пошел за ними. Люди начали возмущаться. Чтобы неизвестные не уехали, обступили машину. Один пробовал завести автомобиль. Мотоциклист в белом шлеме открыл дверь, заглушил авто. Водитель вышел, наверное споткнулся, он кричал, что у него украли телефон, — дал показания еще один свидетель — Илья Юшкевич.





— Возле ТЦ «Европа» я встретил Иванюшина, поговорили. Собралась толпа, кричали, что кого-то забирают. Подошли и увидели, как человека, не показывая удостоверения, забирали в машину, — вспоминает события свидетель Владислав Купьян. — Люди собирались вытянуть этого парня, насильственных действий не было. Иванюшин кричал, что не надо никого бить. Потом внимание на себя переключил мужик с пистолетом. Он ничего не говорил, направлял оружие в сторону парней, которые вытаскивали байкера.

Свидетель отметил, что автомобиль никто не повреждал.

Свидетель Илья Сорокин рассказал о человеке с пистолетом, он так и не понял откуда тот появился.

— Худой, со щетиной, был в черной куртке, с борсеткой, из которой доставал пистолет. По его движению было понятно, что настроен он агрессивно.

«Сказали, что они сотрудники и надо проехать с ними»

В качестве свидетеля проходит по делу и Алексей Бычков — тот самый байкер, которого задержали силовики и спасали мотоциклисты. Парень рассказал, что приехал к ТЦ «Европа»: постоял в стороне, поговорил по телефону, потом зашел в ТЦ попить кофе. В какой-то момент к нему подошли два человека в гражданской одежде.

— Люди представились сотрудниками и сказали, что надо проехать на разговор. Я сказал, что на въезде стоит мой мотоцикл. Мне разрешили только передать ключи. Я не оказывал сопротивления. Удивился, что авто было на 4-м регионе.

Алексей сел в авто посередине. Когда машина завелась, появилась группа мотоциклистов. В какой-то момент они начали стучать по машине, кричали, чтобы байкера отпустили. Сотрудники начали кричать Алексею, чтобы тот успокоил своих друзей, но парень ответил, что никого не знает.





— Первым из авто вышел, по-моему, водитель. За ним пассажир спереди. Им вроде бы помогали. Через 5−10 секунд водительская дверь открылась и какой-то парень вытянул ключ зажигания. Сотрудник, который сидел справа, сказал одному из коллег доставать пистолет.

Одного из силовиков достали из машины, несколько раз ударили по голове. Второй держал Алексея за руку и сказал «не рыпаться». Потом парня вытянули из машины и сказали «беги» и он побежал.

Отвечая на вопрос судьи о том, привлекался ли он раньше к ответственности, Бычков ответил, что ему давали штраф по ст. 23.34 КоАП Беларуси. Однако, позже он его опротестовал: в протоколе, по которому давали штраф, указывалось, что парня задержали в двух местах одновременно.

В суде также были просмотрены видеозаписи. На одном из видео с призывом блокировать автомобиль насилия к сотрудникам милиции не наблюдалось. Однако, появился человек с пистолетом, хотя не видно, чтобы он выходил из автомобиля. На другой записи показано, как девушки защищают байкеров, без всякого насилия. На видео уже подошли омоновцы и сотрудники в оливковой форме. Дальше неизвестные в гражданской одежде пробуют забрать байкера в белом шлеме, а девушки пробуют не дать его задержать.

Адвокат Иванюшина отметил, что с того ракурса видео, где находится его подзащитный, он не мог осуществлять те действия, которые ему вменяют. Третьякевич себя на видео не узнал. Афанасьев предположительно на одном из видео стоит за машиной с рюкзаком.

Обвиняемые: «Видели, что человека похищают неизвестные»

Обвиняемый Андрей Иванюшин возле ТЦ «Европа» услышал крики о помощи, мол, похищают человека. Мужчина подошел к VW Polo и видел, как автомобиль пробовал сдавать назад, но остановился. Андрей подошел и спросил у людей в салоне, кто они такие, но ответа не было. Потом водитель вышел. Байкер предложил отпустить человека и разойтись. Иванюшин подал руку пассажиру с заднего сиденья, но он не вышел. Тогда обвиняемый взял его за ногу возле щиколотки, вытянул из авто, при этом они никого не бил.

Потом подал руку тому мужчине, который оставался в авто. Тот помедлил, был испуган, но руку подал. Андрей вытянул человека и тот ушел. Диалога с неизвестными не было. Обвиняемый считал, что предотвратил преступление.

В ходе следствия Иванишин материально компенсировал причиненный вред потерпевшим и извинился, они в свою очередь написали расписки, что к обвиняемому претензий не имеют. Он заявил, что раскаивается в содеянном.



Андрей Иванюшин

Обвиняемый Никита Афанасьев не под стражей и является в зал суда самостоятельно, вместе со своим адвокатом. Его показания не сильно отличаются от тех, что давали Иванюшин и свидетели. Он отметил, что удерживал автомобиль, но не повреждал его, потому вину признал частично. Парень утверждает, что неизвестных мужчин трудно было идентифицировать как сотрудников милиции. Тем более, что они были одеты не в форму. Никита попросил прощения у сотрудников и сказал, что раскаивается в произошедшем.

Никита Третьякевич, так же как Иванюшин, увидел возле ТЦ «Европа», что идут неизвестные и ведут парня. Он подошел к авто и начал стучать водителю по окну, чтобы тот не сдавал назад — там были люди. Когда дверь открылась, Никита спросил у водителя, кто он такой, но тот не представился, не показал документы, а только кричал, чтобы отошли от машины.





Обвиняемый увидел, что начали двигаться дворники, он схватился за один, когда он двигался назад и щетка немного повредилась. Третьякевич обратил внимание, что неизвестного с заднего сиденья вытянули, но тот держался за ручку. Спросил у парня, который сидел сзади, его ли телефон с разбитым экраном лежит рядом. Тот ответил нет, и, видимо, от стресса, схватил мобильник и выбросил его на улицу. Обвиняемый повернулся и увидел человека с пистолетом.

Прокурор: Вина доказана. Всех в колонию.

Во время прений прокурор сообщил, что обвинительное заключение соответствует событиям. Мол, милиционеры выполняли свои обязанности — задерживали Бычкова. А обвиняемые умышленно применили к ним насилие — удерживали за руки, тело, одежду, наносили тумаки и удары. Был причинен и материальный ущерб: повредили авто, мобильный телефон, кофту.

Был установлен номер VW Polo — 9478−07. Потерпевшие показали, что машина была с этим знаком. Автомобиль зарегистрирован в МВД Беларуси. Свидетели указывали на 4-й регион, но это противоречие несущественно.





Гособвинитель просил признать обвиняемых виновными и согласно ст. 364 УК назначить им наказание: Иванюшину — лишение свободы на два с половиной года в ИК общего режима, Афанасьеву и Третьякевичу — лишение свободы на три года в ИК общего режима. При этом Афанасьева заключить под стражу в зале суда.

Адвокаты попросили не лишать подзащитных свободы.

Сегодня суд вынес приговор : всех троих отправят в колонию общего режима, сроки — такие же, как запросил прокурор.

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