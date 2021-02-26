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Суд вынес приговор водителю, который на Денисовской сбил ходившего по дороге пьяного пешехода

26.02.2021 17:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель, сбивший на столичной улице Денисовской пешехода, получил 2 года 6 месяцев «домашней химии». Об этом сообщили в пресс-службе Минского городского суда.

Напомним, авария произошла 24 сентября, около 22.00. Следствие установило, что водитель Volkswagen двигался в направлении улицы Маяковского со скоростью 80,8 км/ч, проявил невнимательность к окружающей дорожной обстановке и, имея возможность заблаговременно наблюдать пешехода, находящегося в полосе движения, совершил на него наезд. В результате ДТП последний получил тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни. Также выяснилось, что водитель не имел права управления автомобилем, а пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.

Суд Ленинского района признал водителя виновным по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) и приговорил к 2,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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