Лукашенко изменил отдельные нормы строительной деятельности

Александр Лукашенко подписал указ № 58 «Об осуществлении строительной деятельности».





Как отметила его пресс-служба, документ принят «в целях стимулирования предпринимательской инициативы и деловой активности в строительной деятельности, а также упрощения порядка и сокращения сроков инвестиционного цикла возведения объектов».

Указ, в частности, предусматривает снижение с 1,5% до 0,5% размера резервирования средств, которые предназначены для исполнения подрядчиком своих обязательств по устранению недостатков строительных работ, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации объекта.

В соответствии с документом разрешается ввод в эксплуатацию объектов пятого класса сложности без получения заключений надзорных органов о соответствии этих объектов проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности. К таким объектам относятся, например, одноквартирные и блокированные жилые дома высотой до 7 м, садовые домики, хозяйственные постройки на приусадебных, садовых и дачных участках, здания и сооружения агроэкотуризма, дороги, линии электроснабжения и связи.

Кроме того, подрядным организациям предоставлено право на использование 50% ранее зарезервированных средств, находящихся на специальном счете на дату вступления в силу указа, на пополнение оборотных средств.

Совет министров наделяется полномочиями на установление порядка параллельного проектирования и строительства объектов.