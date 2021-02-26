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Ханок: я решился на исповедь
26.02.2021 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Темы беседы:
© Sputnik / Виктор Толочко
- о чем повествует новая книга Эдуарда Ханка "То ли ещебыло";
- как повысить уровень "молодых гормонов" для здоровья и долголетия;
- как хобби переходит в профессию и что такое "эстафета умений";
- COVID и сцена: советы тем, кто решает оставить творческую деятельность;
- как в жизни работает закон "бумеранга"?
Программу Горизонт событий с участием Народного артиста Беларуси, члена Союза писателей РБ Эдуарда Ханка смотрите на Sputnik Беларусь.
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Гость программы "Горизонт событий", композитор и писатель Эдуард Ханок в беседе на радио Sputnik представил свою новую книгу и рассказал, что помогает ему сохранять...
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