Ханок: я решился на исповедь

Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы:

- о чем повествует новая книга Эдуарда Ханка "То ли ещебыло";

- как повысить уровень "молодых гормонов" для здоровья и долголетия;

- как хобби переходит в профессию и что такое "эстафета умений";

- COVID и сцена: советы тем, кто решает оставить творческую деятельность;

- как в жизни работает закон "бумеранга"?

Программу Горизонт событий с участием Народного артиста Беларуси, члена Союза писателей РБ Эдуарда Ханка смотрите на Sputnik Беларусь.

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