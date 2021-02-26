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Ханок: я решился на исповедь

26.02.2021 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы:  

© Sputnik / Виктор Толочко
Ханок отреагировал на исполнение Лукашенко композиции "Верба"

- о чем повествует новая книга Эдуарда Ханка "То ли ещебыло";

- как повысить уровень "молодых гормонов" для здоровья и долголетия;

- как хобби переходит в профессию и что такое "эстафета умений";

- COVID и сцена: советы тем, кто решает оставить творческую деятельность;

- как в жизни работает закон "бумеранга"?

Программу Горизонт событий с участием Народного артиста Беларуси, члена Союза писателей РБ Эдуарда Ханка смотрите на Sputnik Беларусь.

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Гость программы "Горизонт событий", композитор и писатель Эдуард Ханок в беседе на радио Sputnik представил свою новую книгу и рассказал, что помогает ему сохранять...
 
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