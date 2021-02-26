Источник материала: Хартия'97

«Наши мысли — с погибшими и пострадавшими»: футбольные фанаты объявили бойкот матчам чемпионата Беларуси 26.02.2021, 17:32

фото: tribuna.com_360

С заявлениями выступили болельщики «Немана» и брестского «Динамо».

Фанаты футбольных клубов «Неман» и «брестское «Динамо» будут бойкотировать матчи из-за политической ситуации в стране.

Фанаты «Немана» заявили:

– Перад стартам чарговага футбольнага сезона хочам ўсім яшчэ раз нагадаць. Актыўны фан-сектар дома і на выездзе будзе адсутнічаць да поўнай перамогі народа! Усім дабра і цярпення!Жыве Беларусь!

В тоже время фанаты брестского «Динамо» написали в Instagram фанатского движения:

– Как бы трудно ни давалось нам это решение, в преддверии предстоящего сезона вынуждены объявить, что вернуться на сектор в сложившихся условиях мы не можем. Считаем, что это будет кощунством по отношению к репрессированным за последние полгода по притянутым за уши поводам парней из нашего и других фанатских движений страны.

Наши мысли – с погибшими и пострадавшими за свою позицию членами гражданского общества и их семьями.

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